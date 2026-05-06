Près de deux ans après le lancement de la première Galaxy Ring, Samsung semble prendre son temps pour préparer la suite, la Galaxy Ring 2. Et ce délai pourrait ne pas être un simple retard industriel, mais le signe d’une refonte plus profonde de sa vision des wearables santé.

Une deuxième génération pensée pour corriger les limites du premier modèle

Selon de nouvelles rumeurs venues de Corée, Samsung serait déjà bien avancé dans le développement de la Galaxy Ring 2. L’objectif serait clair : améliorer les points faibles de la première génération, notamment l’autonomie, la précision des capteurs et le confort au quotidien.

La nouvelle bague serait plus fine, plus légère et plus agréable à porter, tout en offrant une autonomie supérieure. Là où la Galaxy Ring actuelle promet jusqu’à sept jours d’utilisation, son successeur pourrait atteindre neuf à dix jours selon les configurations.

Sommeil, santé cardiovasculaire et capteurs plus précis

Samsung chercherait aussi à renforcer la dimension santé de sa bague connectée. La Galaxy Ring 2 pourrait proposer une analyse du sommeil plus fiable, de meilleurs capteurs de température et des indicateurs cardiovasculaires plus poussés.

La rumeur évoque également une possible technologie de mesure non invasive du glucose. Mais sur ce point, la prudence reste de mise : une telle fonction dépendrait d’autorisations réglementaires strictes et reste loin d’être garantie.

Galaxy Ring 2 : Un lancement repoussé à 2027 ?

Alors que certains bruits de couloir évoquaient une présentation dès l’été 2026 aux côtés des prochains Galaxy Z Fold et Z Flip, ce scénario semble désormais peu probable. Samsung viserait plutôt un lancement début 2027, potentiellement avec la gamme Galaxy S27.

Ce calendrier plus long pourrait permettre à la marque de mieux positionner sa bague dans un écosystème santé plus cohérent, associant Galaxy AI, Samsung Health et Galaxy Watch.

Une bague pensée comme un maillon de l’écosystème Galaxy

La stratégie de Samsung ne serait pas de remplacer la montre connectée, mais de compléter son rôle. La Galaxy Ring 2 se concentrerait sur le suivi passif, le sommeil et les données santé collectées sur la durée, tandis que la Galaxy Watch resterait dédiée au sport, aux notifications et aux applications.

C’est précisément là que le produit peut trouver sa place : moins intrusif qu’une montre, plus discret la nuit, et potentiellement plus adapté à un suivi continu.

Samsung a encore une carte à jouer

Le marché des bagues connectées reste de niche, mais il gagne en crédibilité. Avec son écosystème Galaxy, son expérience hardware et son ambition dans la santé connectée, Samsung peut transformer la Galaxy Ring 2 en bien plus qu’un accessoire.

Si la première génération était une prise de position, la seconde pourrait être celle de la maturité.