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Threads lance les messages privés sur le Web pour concurrencer X et Bluesky

Threads lance les messages privés sur le Web pour concurrencer X et Bluesky

Threads continue de se rapprocher d’un réseau social complet. Meta déploie désormais les messages privés sur la version Web de sa plateforme, une évolution très attendue qui aligne enfin l’expérience desktop avec celles de X et Bluesky.

Threads : Les DM arrivent enfin sur ordinateur

La version web de Threads intègre désormais un onglet Messages, donnant accès aux conversations individuelles et aux discussions de groupe. Les utilisateurs peuvent aussi consulter leurs demandes de messages, rechercher dans leurs échanges et de lancer rapidement une nouvelle conversation.

Selon Connor Hayes, responsable de Threads chez Meta, il s’agissait de la fonctionnalité la plus demandée depuis l’arrivée des DM sur mobile en juillet 2025.

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Un usage web de plus en plus stratégique

Cette arrivée n’est pas seulement pratique : elle répond à un changement d’usage. Les utilisateurs les plus engagés passent davantage de temps sur Threads depuis leur ordinateur, notamment pour des sessions longues, au bureau ou en veille active.

Meta affirme que l’usage des messages progresse fortement, avec environ 350 millions de DM envoyés chaque semaine et une hausse de 30 % depuis le début de l’année.

Threads veut dépasser le simple fil de publications

Depuis son lancement en 2023, Threads ajoute progressivement les briques qui lui manquaient : messagerie, recherche, tendances, expérience Web plus solide. L’objectif est clair : ne plus être seulement une alternative à X, mais une plateforme conversationnelle complète.

La récente arrivée des Live Chats va dans le même sens. Ces salons en temps réel, lancés d’abord autour de la NBA, permettent d’échanger pendant des événements culturels ou sportifs, avec messages, médias, réactions et sondages.

Une plateforme qui devient plus mature

Avec les DM sur le Web et les Live Chats, Threads change de dimension. Meta ne construit plus uniquement un espace de publication rapide, mais un réseau social où les conversations privées, collectives et événementielles deviennent centrales.

Threads avance moins par rupture que par accumulation. Et, c’est précisément cette stratégie qui pourrait lui permettre de s’installer durablement face à X et Bluesky.