Microsoft frappe fort pour la première vague du Xbox Game Pass en mai 2026. Le service accueille une salve de titres très variés, avec trois locomotives évidentes : Forza Horizon 6, DOOM : The Dark Ages et Subnautica 2.

Un mois taillé pour relancer l’attractivité du Game Pass

Le lancement le plus symbolique reste Forza Horizon 6, attendu le 19 mai en day one sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu de course en monde ouvert se déroulerait au Japon, avec plus de 550 voitures annoncées.

Avant lui, DOOM : The Dark Ages et Subnautica 2 arriveront le 14 mai, deux ajouts très différents mais stratégiques : l’un pour le blockbuster brutal et immédiat, l’autre pour la survie coopérative en monde alien.

Une sélection très large

La vague de mai couvre presque tous les profils : RPG classique avec Final Fantasy V, souls-like avec Wuchang : Fallen Feathers, sport extrême avec Descenders Next, aventure narrative avec Mixtape, ou encore exploration spatiale avec Elite Dangerous.

C’est exactement le type de catalogue que Microsoft veut mettre en avant après la baisse récente du prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass : beaucoup de day one, beaucoup de diversité, et quelques noms capables de faire revenir les abonnés.

Les jeux qui quittent le service

Cinq titres sortiront du Game Pass le 15 mai : Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship et Planet of Lana.

Mai 2026 ressemble donc à un mois charnière pour Xbox : moins une simple mise à jour de catalogue qu’une démonstration de force. Le Game Pass reste, plus que jamais, la pièce centrale de la stratégie gaming de Microsoft.