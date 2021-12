by

by

INNO DAY 2021 : OPPO présente les Air Glass ; elles peuvent traduire, aider à naviguer et plus encore

OPPO a annoncé les OPPO Air Glass aujourd’hui lors de son événement INNO DAY 2021. OPPO décrit les Air Glass comme un produit de réalité assistée (« aR » pour « assisted Reality »), par opposition à la réalité augmentée, ce qui signifie qu’il projette des informations en 2D dans votre champ de vision plutôt que de superposer des objets en 3D sur le monde réel (Oui, un peu comme les Google Glass).

Les lunettes sont notamment équipées du Spark Micro Projector, développé par OPPO, d’une micro-lumière « de pointe » et d’un écran à guide d’ondes optique. Le verre intelligent prend en charge quatre interactions différentes avec l’utilisateur, notamment le toucher, la voix, le mouvement de la tête et le mouvement de la main.

Les lunettes OPPO Air Glass reposent sur une pièce maîtresse : le guide d’ondes devant l’œil droit du porteur, que OPPO qualifie de « courbes fluides », procurant clairement une apparence minimaliste et un design léger. Les Air Glass ne pèsent que 30 g, et elles peuvent être portées comme des lunettes ordinaires.

La face interne de la monture est dotée d’un composant magnétique, qui permet de fixer les Air Glass à une monture en verre personnalisée supplémentaire. Les Air Glass sont alimentées par le chipset Snapdragon Wear 4100, et la monture loge également tous les composants Wi-Fi, Bluetooth, la batterie, l’antenne, le microphone, etc. OPPO affirme que les lunettes devraient offrir une autonomie de 3 heures en utilisation active et 40 heures en veille. Les paramètres des Air Glass peuvent être modifiés à l’aide de l’application Smart Glass sur un smartphone ou d’une smartwatch sur un appareil exécutant ColorOS 11 ou une version ultérieure.

Le Spark Micro Projector est livré avec des lentilles en verre à haute transparence, ce qui peut améliorer l’expérience aR. OPPO promet une sortie de projecteur nette et lumineuse grâce à la technologie de guide d’ondes combinée qui est utilisée. Les Air Glass prennent en charge deux modes d’affichage, une échelle de gris de 16 niveaux et une échelle de gris de 256 niveaux, et il peut fournir jusqu’à 1 400 nits en luminosité moyenne.

Toutes les fonctionnalités

Au niveau le plus basique, les OPPO Air Glass permettent aux utilisateurs de vérifier leur agenda, leurs notifications et leurs données de santé. Il pourrait y avoir encore plus d’applications qui peuvent être ouvertes à l’avenir.

Les Air Glass permettent également aux utilisateurs d’afficher des informations de navigation tout en marchant ou en faisant du vélo. Les itinéraires peuvent être définis sur un smartphone, ou par commande vocale. Lorsque tout est réglé, la navigation sera fournie par Baidu, et elle s’affichera sur les lunettes.

Une fonctionnalité de prompteur permet aux utilisateurs de lire du texte sur le verre sans avoir besoin d’un prompteur physique pour lire du texte. Elle permet aux utilisateurs de réaliser des présentations sans avoir à faire de pause, et les utilisateurs peuvent modifier la taille de la police, la position et la méthode de contrôle.

Enfin, une traduction intelligente permet d’afficher les mots prononcés sous forme de texte sur l’écran des lunettes. Le système peut détecter automatiquement la langue préférée de l’utilisateur à partir des paramètres de l’appareil, et la fonction de traduction prend en charge le chinois mandarin-anglais, le chinois mandarin-japonais, et le chinois mandarin-coréen sera ajouté dans un avenir proche.

Prix et disponibilité des OPPO Air Glass

Comme vous l’imaginez, les OPPO Air Glass seront lancées au premier trimestre 2022 en Chine, et elles seront disponibles en deux coloris, dont le noir et le blanc. OPPO offrira également deux accessoires de cadre lors du lancement. Malheureusement, nous n’avons aucune information sur le fait que les OPPO Air Glass soient bientôt disponible en dehors de la Chine, nous devrons attendre pour en savoir plus.

Les Air Glass ont été annoncées dans le cadre de l’événement annuel INNO Day de OPPO. La société chinoise a également révélé sa première puce NPU interne pour stimuler les performances d’imagerie liées à l’apprentissage automatique ; elle s’appelle MariSilicon X et elle sera incrustée dans le prochain flagship Find X au premier trimestre de l’année prochaine. La semaine dernière, OPPO a confirmé le lancement de son premier smartphone pliable, le Find N, bien qu’il n’ait pas encore été dévoilé.