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DDR6 en préparation : Samsung, SK Hynix et Micron accélèrent la prochaine révolution mémoire

DDR6 en préparation : Samsung, SK Hynix et Micron accélèrent la prochaine révolution mémoire

Alors que la DDR5 commence à peine à s’imposer, l’industrie regarde déjà plus loin. Selon des sources industrielles, Samsung Electronics, SK Hynix et Micron ont lancé les premières phases de développement de la DDR6, la prochaine génération de mémoire vive.

Dans l’écosystème des semi-conducteurs, le calendrier se joue sur plusieurs années. Les fabricants de mémoire collaborent déjà avec les fournisseurs de substrats pour concevoir et tester les premières architectures.

Ce travail en amont est crucial : plus les vitesses augmentent, plus les contraintes physiques deviennent complexes.

DDR6 : un bond massif en performances

La promesse de la DDR6 est ambitieuse : plus que doubler les débits actuels. Aujourd’hui, la DDR5 atteint environ 8,4 Gb/s. La DDR6 pourrait franchir un nouveau cap, avec des gains significatifs en bande passante — un facteur clé pour : les serveurs IA, le calcul haute performance (HPC), les data centers et les applications temps réel.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle explose, la mémoire devient un goulot d’étranglement stratégique.

Un défi technique majeur

Mais, cette montée en puissance a un coût technologique. À ces niveaux de vitesse, les ingénieurs doivent résoudre plusieurs problématiques : intégrité du signal, consommation énergétique, dissipation thermique et complexité des interconnexions.

C’est précisément pour cela que les fabricants de substrats sont impliqués dès les premières phases : l’architecture physique devient aussi critique que le design logique.

Un standard encore en construction

La DDR6 n’existe pas encore officiellement. L’organisme JEDEC travaille toujours sur la définition du standard. Un premier brouillon a été publié fin 2024, mais plusieurs éléments restent en discussion : épaisseur des modules, nombre de canaux d’entrée/sortie en normes de signalisation.

Résultat : aucun produit commercial n’est attendu avant 2028 ou 2029.

L’IA, moteur de cette accélération

Si la DDR6 avance déjà, c’est en grande partie à cause de l’IA. Les modèles d’intelligence artificielle exigent des volumes de données massifs, une bande passante mémoire élevée et une latence minimale.

Aujourd’hui, la DDR5 représente déjà plus de 80 % des livraisons de DRAM serveur, tandis que la DDR4 — introduite en 2014 — décline rapidement.

Le facteur clé : le prix

Reste une inconnue majeure : le coût. L’essor de l’IA a déjà fait grimper les prix de la mémoire. La DDR6, avec ses innovations, sera logiquement positionnée sur le très haut de gamme dans un premier temps. Mais, certaines analyses anticipent une baisse progressive des coûts RAM à partir de 2027, ce qui pourrait faciliter son adoption.

Une révolution discrète mais essentielle

La DDR6 ne fera pas la une comme un smartphone ou une IA grand public. Pourtant, elle sera l’un des piliers invisibles de la prochaine décennie technologique. Car derrière chaque modèle d’IA, chaque cloud, chaque application gourmande… il y a la mémoire.

Et dans cette course, doubler la vitesse n’est pas un luxe — c’est une nécessité.