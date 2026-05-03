La série Find X9 n’a pas encore terminé son cycle commercial que son successeur commence déjà à occuper le terrain médiatique. D’après plusieurs fuites attribuées à Digital Chat Station, OPPO préparerait une gamme Find X10 articulée autour de trois modèles — Find X10, Find X10 Pro et Find X10 Pro Max — avec une promesse claire : faire monter en gamme la photo mobile sans sacrifier l’autonomie.

Un Find X10 « standard » qui n’aurait plus grand-chose d’un modèle d’entrée de gamme

La révélation la plus intéressante concerne le modèle de base. Il serait actuellement testé avec un écran OLED plat de 6,59 pouces en définition 1,5K, un format qui suggère un positionnement plus équilibré que spectaculaire, mais toujours premium dans son exécution.

La fuite évoque surtout un choix photo beaucoup plus agressif que prévu : deux capteurs arrière de 200 mégapixels, dont un module principal et un périscope lui aussi annoncé à 200 mégapixels, avec des capteurs de grande taille pouvant atteindre 1/1,3 pouce. À ce stade, il s’agit bien de rumeurs, pas d’éléments officialisés par OPPO.

C’est précisément ce point qui change la lecture de la gamme. Si même le Find X10 « standard » récupère une telle architecture photo, OPPO ne réserverait plus l’effet vitrine aux seules variantes Pro. Le constructeur semblerait plutôt vouloir rehausser l’ensemble de la série, en faisant du modèle standard un vrai flagship compact dans l’esprit, et non une simple porte d’entrée vers les versions supérieures.

Une batterie de 8 000 mAh : la surenchère devient structurelle

Autre élément marquant, le Find X10 standard serait testé avec une batterie de 8 000 mAh. Ce chiffre serait près de 1 000 mAh au-dessus du Find X9 actuel, dont OPPO confirme une batterie de 7 025 mAh avec charge filaire 80 W et charge sans fil 50 W. Si cette évolution se confirme, OPPO continuerait à pousser très loin l’idée d’un flagship endurant, là où beaucoup de concurrents restent encore bloqués dans une zone plus conservatrice.

Cette trajectoire n’a rien d’anodin. Elle montre à quel point l’autonomie est redevenue un argument de différenciation majeur sur le haut de gamme Android. Pendant des années, la finesse extrême primait sur presque tout. Désormais, plusieurs marques chinoises assument des batteries de plus en plus massives, souvent rendues possibles par les progrès des technologies silicium-carbone.

OPPO semble vouloir inscrire le Find X10 dans cette dynamique, avec l’idée qu’un flagship premium doit désormais durer longtemps, sans compromis visible sur l’expérience. Cette lecture est une inférence, mais elle s’appuie sur l’évolution officielle entre Find X9 et les capacités prêtées au Find X10.

Dimensity 9500 Plus pour le standard, série 9600 pour les Pro : Oppo testerait une stratégie à deux vitesses

Sur la partie performance, les informations qui circulent évoquent un Find X10 standard équipé d’un Dimensity 9500+ gravé en 3 nm, tandis que les modèles Pro et Pro Max pourraient passer à une plateforme Dimensity 9600 annoncée par les rumeurs comme plus avancée, potentiellement en 2 nm. Ici encore, rien n’est officiel, et certaines fuites antérieures se contredisent sur le choix exact du SoC pour le modèle de base.

Mais, une tendance ressort : OPPO testerait une segmentation plus fine, avec un modèle standard très haut de gamme, sans aller jusqu’à dupliquer exactement la fiche technique des variantes supérieures.

Cette approche serait cohérente avec un marché devenu plus difficile à lire. Entre les modèles Pro, Pro Max, Ultra et S, les gammes Android premium se sont complexifiées. OPPO pourrait donc chercher un nouvel équilibre : garder une hiérarchie claire, tout en évitant de rendre le modèle standard trop « sage ». Le levier photo, l’autonomie et le choix du chipset deviendraient alors les trois axes d’une montée en gamme mieux calibrée.

LPDDR6 et UFS 5.0 : l’ambition technique se heurte aussi à la réalité des coûts

Les rumeurs mentionnent également des discussions autour d’un éventuel passage à la mémoire LPDDR6 et au stockage UFS 5.0. Mais ce saut technologique serait compliqué à absorber économiquement, la combinaison étant décrite comme suffisamment chère pour peser lourd dans l’équation produit. En comparaison, la série Find X9 s’appuie aujourd’hui sur de la LPDDR5X et de l’UFS 4.1.

Cela rappelle une chose essentielle : dans le très haut de gamme, l’innovation n’est pas seulement un problème d’ingénierie, c’est aussi un arbitrage industriel.

Un lancement probable en octobre, dans la continuité du calendrier Find X9

Côté calendrier, plusieurs sources évoquent une présentation de la gamme Find X10 en octobre 2026. L’hypothèse paraît crédible : la série Find X9 a bien été officialisée en octobre 2025, avec un lancement global communiqué par OPPO à la fin du mois. Rien ne garantit pour autant que le rythme sera reconduit à l’identique, surtout à ce stade du cycle produit.

Ce qui se dessine, au fond, n’est pas seulement une nouvelle génération de smartphone. C’est une inflexion stratégique. OPPO paraît vouloir construire un Find X10 plus dense technologiquement, avec une formule qui mélange très gros capteurs, très grosse batterie et segmentation plus lisible. Le plus intéressant est peut-être là : le constructeur ne miserait plus uniquement sur l’objet premium, mais sur la sensation de puissance globale, en photo comme en endurance.

Si ces fuites se confirment, le Find X10 pourrait incarner une nouvelle phase du flagship Android chinois : moins obsédé par le spectaculaire visible, davantage focalisé sur la domination silencieuse de la fiche technique.