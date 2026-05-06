Perplexity s’attaque à l’un des terrains les plus sensibles de l’IA : la santé. Avec Premium Health Sources, le moteur de réponse veut s’appuyer sur des sources médicales professionnelles plutôt que sur le web généraliste.

Des sources médicales normalement réservées aux professionnels

La nouveauté permet à Perplexity de puiser dans des revues, bases de données et références cliniques comme NEJM, BMJ Journals et BMJ Best Practice. D’autres intégrations sont prévues, dont Micromedex, VisualDx, EBSCOhost, Health Affairs ou encore l’American Diabetes Association.

L’objectif est clair : fournir des réponses plus vérifiables, avec citations, sur des sujets comme les diagnostics, les traitements, les médicaments ou les recommandations cliniques.

Pourquoi la santé devient prioritaire ?

Perplexity affirme que plus d’une recherche sur dix concerne la santé. Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus seulement de répondre vite, mais de répondre juste — ou au minimum de s’appuyer sur des références solides.

Cette approche vise deux publics : les particuliers qui cherchent à mieux comprendre une situation médicale, et les professionnels ou chercheurs qui ont besoin d’un accès plus direct à des informations documentées.

Un enjeu de confiance plus que de performance

La santé est l’endroit où les limites des IA deviennent les plus visibles. Une étude récente sur la recherche bibliographique assistée par IA montre encore des erreurs importantes dans les références médicales générées par les modèles.

En intégrant des sources premium, Perplexity tente donc de déplacer le problème : moins de réponses issues de contenus dispersés, plus d’ancrage dans des bases reconnues.

Une avancée utile, mais pas un médecin

Cette nouveauté ne transforme pas Perplexity en outil de diagnostic. Elle améliore le point de départ : des réponses mieux sourcées, plus transparentes et plus proches des références utilisées par les soignants.

Dans la santé, la différence entre une réponse qui « semble vraie » et une réponse réellement étayée peut tout changer. Et c’est précisément sur cette frontière que Perplexity veut se positionner.