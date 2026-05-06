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Intelligence Artificielle

GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 dans ChatGPT : ce qui change

Intelligence Artificielle par Yohann Poiron le ChatGPT GPT-5.5 GPT-5.5 Instant
GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 dans ChatGPT : ce qui change
GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 dans ChatGPT : ce qui change

OpenAI déploie GPT-5.5 Instant, un nouveau modèle fondation qui remplace GPT-5.3 Instant comme expérience par défaut dans ChatGPT.

L’objectif est clair : offrir des réponses plus fiables, plus rapides et mieux personnalisées, sans sacrifier la faible latence qui faisait la force du modèle précédent.

GPT-5.5 Instant : Moins d’hallucinations, plus de précision

OpenAI met en avant une amélioration sensible de la fiabilité, notamment sur les sujets où l’erreur coûte cher : droit, médecine, finance ou recherche d’information. GPT-5.5 Instant progresse aussi sur les questions STEM, la compréhension d’images et les réponses nécessitant une recherche web.

Les scores suivent cette trajectoire : le modèle atteint 81,2 à l’AIME 2025, contre 65,4 pour GPT-5.3 Instant, et 76 au MMMU-Pro, contre 69,2 auparavant.

Une personnalisation plus profonde

La nouveauté la plus stratégique concerne le contexte. Sur le Web, les abonnés Plus et Pro peuvent voir GPT-5.5 Instant mobiliser plus efficacement les anciennes conversations, fichiers et Gmail connecté pour produire des réponses plus adaptées. Le déploiement mobile suivra, puis l’accès sera étendu à d’autres offres dans les prochaines semaines.

OpenAI ajoute aussi les sources de mémoire à tous les modèles : l’utilisateur peut voir quels souvenirs ou conversations ont servi à personnaliser une réponse, puis corriger ou supprimer les éléments obsolètes. Ces sources ne sont pas visibles lorsqu’un chat est partagé.

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Un changement important pour les développeurs

Côté API, GPT-5.5 arrive via les outils développeurs d’OpenAI, avec une attention particulière portée aux workflows complexes, au code, à l’usage d’outils et aux agents de longue durée. OpenAI recommande notamment de migrer vers gpt-5.5 et d’adapter les paramètres de raisonnement selon les besoins.

Une transition plus délicate qu’elle n’y paraît

OpenAI sait que retirer un modèle peut provoquer des réactions fortes. L’épisode GPT-4o l’a montré : certains utilisateurs s’étaient attachés à son ton et à sa personnalité. Cette fois, GPT-5.3 Instant reste disponible trois mois pour les utilisateurs payants, via les paramètres de modèle, avant son retrait.

GPT-5.5 Instant n’est donc pas seulement une mise à jour technique. C’est une tentative de rendre ChatGPT plus fiable, plus contextuel et plus sobre — un assistant moins spectaculaire dans la forme, mais potentiellement plus utile au quotidien.

Tags : ChatGPTGPT-5.5GPT-5.5 Instant
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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