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GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 dans ChatGPT : ce qui change

GPT-5.5 Instant remplace GPT-5.3 dans ChatGPT : ce qui change

OpenAI déploie GPT-5.5 Instant, un nouveau modèle fondation qui remplace GPT-5.3 Instant comme expérience par défaut dans ChatGPT.

L’objectif est clair : offrir des réponses plus fiables, plus rapides et mieux personnalisées, sans sacrifier la faible latence qui faisait la force du modèle précédent.

GPT-5.5 Instant : Moins d’hallucinations, plus de précision

OpenAI met en avant une amélioration sensible de la fiabilité, notamment sur les sujets où l’erreur coûte cher : droit, médecine, finance ou recherche d’information. GPT-5.5 Instant progresse aussi sur les questions STEM, la compréhension d’images et les réponses nécessitant une recherche web.

Les scores suivent cette trajectoire : le modèle atteint 81,2 à l’AIME 2025, contre 65,4 pour GPT-5.3 Instant, et 76 au MMMU-Pro, contre 69,2 auparavant.

Une personnalisation plus profonde

La nouveauté la plus stratégique concerne le contexte. Sur le Web, les abonnés Plus et Pro peuvent voir GPT-5.5 Instant mobiliser plus efficacement les anciennes conversations, fichiers et Gmail connecté pour produire des réponses plus adaptées. Le déploiement mobile suivra, puis l’accès sera étendu à d’autres offres dans les prochaines semaines.

OpenAI ajoute aussi les sources de mémoire à tous les modèles : l’utilisateur peut voir quels souvenirs ou conversations ont servi à personnaliser une réponse, puis corriger ou supprimer les éléments obsolètes. Ces sources ne sont pas visibles lorsqu’un chat est partagé.

Un changement important pour les développeurs

Côté API, GPT-5.5 arrive via les outils développeurs d’OpenAI, avec une attention particulière portée aux workflows complexes, au code, à l’usage d’outils et aux agents de longue durée. OpenAI recommande notamment de migrer vers gpt-5.5 et d’adapter les paramètres de raisonnement selon les besoins.

Une transition plus délicate qu’elle n’y paraît

OpenAI sait que retirer un modèle peut provoquer des réactions fortes. L’épisode GPT-4o l’a montré : certains utilisateurs s’étaient attachés à son ton et à sa personnalité. Cette fois, GPT-5.3 Instant reste disponible trois mois pour les utilisateurs payants, via les paramètres de modèle, avant son retrait.

GPT-5.5 Instant n’est donc pas seulement une mise à jour technique. C’est une tentative de rendre ChatGPT plus fiable, plus contextuel et plus sobre — un assistant moins spectaculaire dans la forme, mais potentiellement plus utile au quotidien.