Samsung voulait renforcer sa sécurité interne pour stopper les fuites. Ironie du sort : c’est encore la marque elle-même qui vient de dévoiler son prochain smartphone pliable avant l’heure. Et cette fois, le Galaxy Z Fold 8 Wide semble presque officiellement confirmé.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Des images découvertes dans One UI 9

De nouvelles illustrations intégrées à une build de One UI ont révélé les premiers visuels du futur Galaxy Z Fold 8 de Samsung ainsi qu’un modèle inédit baptisé Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide.

Repérées par Android Authority, ces images internes montrent deux appareils identifiés sous les noms de code Q8 pour le Z Fold 8 classique et H8 pour la version Wide. C’est surtout ce dernier qui attire l’attention : pour la première fois, son design arrière apparaît clairement.

Un format plus large qui confirme les rumeurs

Le Galaxy Z Fold 8 Wide reprend exactement la silhouette évoquée par les précédentes fuites : un format plus court et plus large que les Fold traditionnels. Samsung semble ainsi s’éloigner progressivement du design étroit hérité des premières générations.

Visuellement, l’appareil adopte un double module photo proche de celui du Samsung Galaxy S25 Edge, tandis que le Z Fold 8 standard conserverait un design très proche du Z Fold 7 avec son triple capteur arrière et son format plus vertical.

Autrement dit : le véritable changement esthétique ne viendrait pas du Fold principal, mais bien de cette nouvelle déclinaison Wide.

Samsung répond à une nouvelle bataille du pliable

Cette stratégie n’arrive pas par hasard. Depuis plusieurs mois, l’industrie s’oriente vers des pliables plus larges, pensés pour offrir une expérience hybride entre un smartphone et une mini-tablette.

Samsung chercherait ici à anticiper l’arrivée du futur iPhone pliable d’Apple, souvent évoqué sous le nom officieux d’« iPhone Ultra ». Selon les rumeurs, Apple miserait lui aussi sur un format large plutôt que sur un Fold étroit traditionnel.

Mais, Samsung n’est pas seul sur ce terrain. Huawei a déjà pris de l’avance en Chine avec ses pliables Pura X, même si ces modèles restent largement absents des marchés occidentaux.

Plus d’autonomie et une recharge plus rapide

Au-delà du design, plusieurs améliorations techniques sont évoquées pour le Galaxy Z Fold 8 : batterie de 5 000 mAh, recharge rapide 45 W, optimisation de l’autonomie et affinage du châssis.

Des évolutions attendues depuis longtemps sur la gamme Fold, souvent critiquée pour son endurance limitée face à des concurrents chinois plus agressifs sur la fiche technique.

Samsung semble incapable de garder ses secrets

Ce nouvel épisode souligne une situation devenue presque habituelle : les produits Samsung apparaissent régulièrement dans des versions logicielles, certifications ou documents internes avant leur lancement officiel.

Une fuite accidentelle ? Peut-être. Mais à ce niveau de répétition, certains observateurs y voient aussi une manière indirecte de préparer le terrain médiatique autour des futurs appareils Galaxy.

Dans tous les cas, le Galaxy Z Fold 8 Wide apparaît désormais comme bien plus qu’une rumeur. Et il pourrait marquer le début d’une nouvelle génération de smartphones pliables : moins étroits, plus immersifs, et clairement pensés pour concurrencer la prochaine vague d’appareils premium.