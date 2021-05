Le HomePod et le HomePod Mini prendront en charge le son sans perte par une mise à jour

Dans un nouveau document d’assistance sur son site Web, Apple fournit un peu plus de détails sur le lancement prochain de l’audio sans perte sur Apple Music.

Apple affirme désormais que le HomePod et le HomePod Mini prendront en charge l’audio sans perte après une future mise à jour logicielle. Ce sera une bonne nouvelle pour les personnes qui ont investi dans une ou deux enceintes connectées d’Apple. Deux HomePod groupés en stéréo jouant une source sans perte ? Oui, ce serait une merveilleuse nouvelle. Cependant, Apple ne donne pas encore de calendrier pour la sortie de cette mise à jour logicielle.

Le document précise également que l’Apple TV 4K ne prendra en charge que l’audio sans perte standard lorsque les fichiers ALAC seront disponibles en juin. Apple a déclaré que, dans la plupart des cas, le niveau « Hi-Res Lossless » nécessitera des dispositifs externes comme un DAC USB.

Apple utilise ce document pour vanter son « engagement » à fournir à ses clients la meilleure expérience d’écoute possible. Elle fait l’éloge de l’AAC — en affirmant que le format est devenu « virtuellement impossible à distinguer de l’enregistrement de studio original » grâce à l’évolution des méthodes d’encodage — et de son initiative Apple Digital Masters. Je continue de penser qu’Apple est beaucoup plus enthousiaste à l’idée de l’arrivée de l’audio spatiale et des mixages Dolby Atmos sur Apple Music que de tout ce qui a trait au sans-perte lui-même.

Rien pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Le document réitère également que les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max ne sont pas concernés : « Les écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats utilisent le codec Bluetooth AAC d’Apple pour garantir une excellente qualité audio », explique Apple. « Les connexions Bluetooth ne prennent pas en charge l’audio sans perte ».

Dans son document, Apple fait la distinction entre l’audio sans perte 24 bits/48 kHz et l’audio haute résolution sans perte 24 bits/192 kHz : tous les titres du catalogue d’Apple ne seront pas disponibles dans cette très haute qualité, et il n’est pas clair quel niveau le HomePod et le HomePod mini prendront en charge.

Selon Apple, des appareils tels que l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV 4K prendront en charge de manière native le niveau 24 bits/48 kHz avec leur matériel intégré ou des écouteurs standard connectés, mais pas le niveau 24 bits/192 kHz — vous aurez besoin d’un convertisseur numérique-analogique externe pour écouter Apple Music sans perte dans la meilleure qualité possible sur un iPhone, un iPad ou un Mac.

Un gros catalogue

Quant aux AirPods Max, les écouteurs permettront apparemment une « qualité audio exceptionnelle » lorsqu’ils utiliseront leur câble audio Lightning vers 3,5 mm — cependant, « étant donné la conversion numérique-analogique dans le câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte », selon les dernières informations d’Apple.

Il semble évident qu’Apple veut inciter les gens à s’abonner à son service. Apple Music proposera plus de 20 millions de chansons en qualité « sans perte » lors de son lancement en juin, et ce total atteindra plus de 75 millions à la fin de 2021.