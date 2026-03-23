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Apple TV & HomePod mini : Les nouveaux modèles sont prêts, mais Siri est à la traîne

Apple TV & HomePod mini : Les nouveaux modèles sont prêts, mais Siri est à la traîne

Chez Apple, les ruptures de stock ont souvent des airs de prélude. Quand les rayons se vident, c’est généralement qu’un successeur chauffe en coulisses. Sauf qu’en 2026, l’équation se complique : le matériel serait prêt, mais le logiciel — Siri nouvelle génération — ne suit pas, au point de décaler des lancements.

Selon Bloomberg, les stocks de HomePod, HomePod mini et Apple TV seraient en baisse dans de nombreux Apple Store, un signal classiquement associé à une transition de gamme.

Apple TV & HomePod mini : Des produits « prêts » depuis un moment… mais retenus par Siri

Le détail le plus intéressant est aussi le plus inhabituel : Apple aurait des versions actualisées de l’Apple TV et du HomePod mini « prêtes » depuis l’an dernier, mais aurait choisi de ne pas les sortir tant que la prochaine vague d’améliorations Siri/Apple Intelligence n’est pas suffisamment mûre.

Sur le papier, la logique est limpide : Apple préfère orchestrer un lancement où l’expérience (la promesse IA) fait corps avec l’objet. Sur des produits « salon » comme HomePod et Apple TV, Siri n’est pas un bonus : c’est une partie de l’interface.

Pourquoi c’est plus compliqué qu’il n’y paraît

Bloomberg relie cette situation à un sujet plus large : les difficultés d’Apple autour de Siri et de ses ambitions IA se répercutent sur toute la feuille de route de la « maison connectée », jusqu’au hub/domotique avec écran (souvent décrit comme un HomePod avec écran) qui serait lui aussi retardé à cause de Siri.

Mais, il y a une nuance essentielle : sur un futur « hub » domestique, l’IA est centrale. Sur un HomePod mini ou une Apple TV, elle peut être perçue comme un plus. D’où une tension stratégique : faut-il continuer d’attendre le « grand Siri » — ou livrer le hardware, quitte à activer l’IA plus tard via mise à jour ?

Les signaux semblent d’ailleurs inégaux : certaines sources rapportent une disponibilité erratique, notamment sur le HomePod mini, tandis que d’autres produits restent plus faciles à obtenir selon les marchés. Ce flou colle assez bien à un scénario « Apple hésite » : quand le calendrier logiciel glisse, le hardware se retrouve à vivre une vie étrange — prêt à être expédié, mais pas encore « racontable ».

Apple redécouvre un problème très Microsoftien

Apple a bâti sa réputation sur un principe : matériel + logiciel = une seule histoire. Or, l’IA casse ce tempo. Parce que l’IA n’est pas un composant figé : c’est un chantier mouvant, avec des objectifs de qualité difficiles à « figer » à une date.

Dans la maison connectée, ça devient encore plus critique : Apple est en train de durcir son socle Home (HomePod ou Apple TV comme hubs, fin de certaines anciennes compatibilités), et le moment où l’entreprise « ré-attaque » le salon doit être net, lisible, convaincant.

Autrement dit : retarder le hardware pour Siri se comprend… mais retarder la maison connectée parce que Siri n’est pas prêt, c’est prendre le risque de laisser l’écosystème s’essouffler.

Apple va devoir trancher : continuer à protéger la « grande mise en scène » Siri, ou accepter une réalité plus moderne — celle où le logiciel arrive après le matériel, par vagues. Et pour une entreprise qui a toujours détesté l’idée de « version 1.0 incomplète », le dilemme est presque philosophique.