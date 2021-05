Le design du Google Pixel 6 a fait l’objet d’une fuite

En cette fin de semaine, une source a publié des rendus CAO de ce qui est censé être le futur flagship de Google, le Pixel 6 Pro, et maintenant le célèbre leaker a suivi avec des détails et des images du plus petit modèle, posté par 91Mobiles. Le soi-disant Pixel 6 semble adopter le même design distinctif que le modèle « Pro », avec une variante de couleur standard, avec un dos blanc, une section arrière supérieure orange vif, et une matrice de caméra noire.

Selon la fuite, vous trouverez un capteur de moins dans cette bosse — il s’agirait d’une configuration à deux caméras, vraisemblablement un capteur standard et un capteur ultra-large. Le Pixel 6 Pro, quant à lui, semble inclure un téléobjectif périscope. Les deux smartphones sont représentés avec une seule caméra frontale logée dans un trou de l’écran, au centre.

91Mobiles affirme que le Pixel 6 dispose d’un écran de 6,4 pouces avec des bords plats, contrairement à la dalle incurvée de 6,67 pouces utilisée dans le 6 Pro. Le 6 aurait également un système de recharge sans fil, un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran et des haut-parleurs stéréo en bas, avec des dimensions de 158,6 x 74,8 x 8,9 mm.

Tout comme le Pixel 6 Pro, le Pixel 6 aura principalement une épaisseur de 8,9 mm, sauf la bosse de la caméra, où l’épaisseur sera de 11,8 mm.

Une annonce à l’automne

On ne sait pas exactement quand le Pixel 6 sera lancé, mais les smartphones Pixel ont l’habitude de se retrouver sur la toile (ou même d’être annoncés par Google) bien avant leur date de sortie éventuelle, donc nous pourrions bien attendre jusqu’à l’automne.

Outre la famille de smartphones Pixel 6, Google a également déclaré qu’elle prévoit de sortir un smartphone Pixel 5a plus tard cette année. Il y a également des raisons de rester attentif à l’idée qu’il pourrait y avoir un quatrième appareil venant de la société cette année. Il s’agirait du Pixel « Passport » — un smartphone doté d’un écran pliable qui a à peu près la même taille qu’un passeport international standard.