Apple Music lance les Transparency Tags : L’IA musicale enfin sous surveillance ?

Depuis le 4 mars, Apple Music propose un système de Transparency Tags, des étiquettes permettant de signaler les contenus générés par intelligence artificielle.

Une initiative bienvenue dans un secteur sous pression, mais qui soulève une question de fond : peut-on faire confiance aux labels pour jouer le jeu ?

Comment fonctionnent les Transparency Tags sur Apple Music ?

Le principe est simple : lorsqu’un label ou distributeur envoie du contenu à Apple Music, il peut désormais cocher une case pour indiquer qu’une part significative du contenu a été générée par IA. Le système couvre quatre catégories : les enregistrements, les compositions, les visuels et les clips vidéo.

Dans une newsletter adressée à ses partenaires, Apple précise que ce balisage est une première étape pour doter l’industrie des données nécessaires à l’élaboration de politiques adaptées. Pour l’heure, les tags sont optionnels et aucune étiquette n’est appliquée par défaut si le champ est laissé vide.

Le problème : un système basé sur la bonne volonté

Le lancement intervient dans un contexte particulièrement révélateur. Quelques semaines avant l’annonce d’Apple, Deezer a publié des chiffres qui illustrent les limites d’un système déclaratif. La plateforme reçoit désormais plus de 60 000 pistes entièrement générées par IA chaque jour, soit environ 39 % de tout le contenu déposé. Depuis début 2025, Deezer a détecté plus de 13,4 millions de titres IA au total.

La raison de cette explosion ? La fraude. Selon Deezer, jusqu’à 85 % des écoutes de musique IA en 2025 seraient frauduleuses, contre 70 % l’année précédente. Ces streams sont dépouillés de leurs droits et exclus du pool de royalties. À titre de comparaison, la fraude sur l’ensemble du catalogue Deezer représentait 8 % des écoutes l’an dernier. Le PDG Alexis Lanternier est direct :

« Nous savons que la majorité de la musique IA est uploadée sur Deezer dans le but de commettre une fraude. »

Un mécanisme bien rodé

Le schéma est rodé : générer des dizaines de milliers de titres par jour, lancer des bots pour les écouter en boucle, et chaque fausse écoute capte une fraction du pool de royalties — de l’argent directement soustrait aux artistes humains. C’est exactement l’environnement dans lequel Apple déploie son système de déclaration volontaire.

Spotify observe la situation de près. La plateforme a renforcé ses règles sur l’IA l’an dernier et travaille sur des standards communs de balisage, mais ses outils de détection restent en retrait par rapport à ceux de Deezer. Comme Apple, Spotify repose en grande partie sur ce que les labels déclarent.

La détection automatique, une alternative qui fait ses preuves

Deezer a choisi une autre voie : la détection algorithmique. La plateforme licencie désormais sa technologie à d’autres acteurs — dont la société de gestion collective française Sacem, qui l’expérimente en premier. L’outil revendique un taux de détection de 100 % des musiques générées par des modèles comme Suno et Udio.

Apple, de son côté, fait le pari de la transparence déclarative. Les Transparency Tags commencent à apparaître sur Apple Music. Il faudra juste garder à l’esprit que c’est l’industrie elle-même qui décide de ce qu’elle déclare.