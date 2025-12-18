Apple Music s’intègre à ChatGPT : playlists, recommandations et extraits audio via l’IA

Après Spotify, c’est au tour d’Apple Music de faire son entrée officielle dans l’écosystème de ChatGPT. Grâce à une nouvelle intégration dédiée, l’IA d’OpenAI peut désormais recommander des morceaux, générer des playlists sur mesure et même permettre d’écouter des extraits musicaux directement dans la conversation.

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie d’OpenAI visant à transformer ChatGPT en une véritable plateforme d’interaction avec des services tiers, sans jamais quitter la fenêtre de discussion.

Quand ChatGPT rencontre Apple Music

OpenAI a introduit plus tôt cette année la notion « d’apps » dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs d’interagir avec des services externes comme Spotify, Peloton ou Tripadvisor. Apple Music rejoint désormais cette liste, avec une intégration pensée avant tout pour la découverte musicale et la curation intelligente.

Concrètement, ChatGPT ne permet pas de lire des morceaux en intégralité — comme c’est déjà le cas avec Spotify — mais il devient un assistant musical conversationnel capable de :

recommander des artistes et des albums ,

, créer des playlists complètes à partir d’une simple requête en langage naturel,

à partir d’une simple requête en langage naturel, explorer des genres, des époques ou des ambiances spécifiques.

Un avantage clé face à Spotify : les extraits audio intégrés

Là où Apple Music se démarque nettement de son concurrent, c’est sur un point précis : la lecture d’extraits audio directement dans ChatGPT. Par exemple, si vous demandez : « Donne-moi les cinq plus gros hits de 2025 ».

ChatGPT vous proposera une liste… avec la possibilité d’écouter un extrait de chaque morceau sans quitter la discussion. Une fonctionnalité que Spotify ne propose pas dans son intégration actuelle.

Cet aperçu rapide permet de valider un titre avant de l’ajouter à une playlist, rendant l’expérience de découverte plus fluide et immédiate.

Une intégration accessible même sans abonnement

Bonne nouvelle : l’intégration Apple Music dans ChatGPT est accessible à tous, y compris aux utilisateurs du compte gratuit. Sans abonnement Apple Music, il reste possible de rechercher des artistes, albums et morceaux, consulter des playlists existantes, et explorer le catalogue musical.

En revanche, les abonnés Apple Music bénéficient de l’expérience complète, avec la création automatique de playlists personnalisées, l’ajout direct de ces playlists à leur bibliothèque Apple Music, et des recommandations plus fines basées sur leurs requêtes.

Comment connecter Apple Music à ChatGPT ?

La configuration est simple et rapide :

Ouvrez ChatGPT (sur Mac, iOS ou via le web), Allez dans Paramètres, Sélectionnez Apps, Choisissez Apple Music, Connectez-vous avec votre Apple ID pour autoriser l’accès.

Une fois connecté, il suffit de mentionner Apple Music dans votre requête, de sélectionner l’app via le menu, ou de commencer votre prompt par/Apple Music.

Pourquoi cette intégration change la donne

Qui n’a jamais eu une chanson « sur le bout de la langue », sans se souvenir du titre ni de l’artiste ? Avec cette intégration, il suffit désormais de décrire un souvenir, une ambiance ou un contexte, et ChatGPT fait le reste.

Au-delà du simple confort, cette approche transforme la découverte musicale :

moins de navigation manuelle,

moins de temps passé à chercher,

plus de recommandations pertinentes en quelques secondes.

C’est une nouvelle façon, plus naturelle et conversationnelle, d’explorer un catalogue musical immense.

L’IA au service de la découverte musicale

Les nouveautés liées à l’IA sont parfois gadget, mais celle-ci fait clairement partie des usages concrets et utiles. La création de playlists est agréable, mais peut vite devenir chronophage. Confier cette tâche à une IA capable de comprendre des intentions, des humeurs et des références culturelles change radicalement l’expérience.

Et ce n’est qu’un début. OpenAI continue d’améliorer ChatGPT — notamment son mode vocal — tandis que des indices suggèrent déjà l’arrivée de publicités sur la version gratuite. Autant de signaux montrant que ChatGPT évolue vers une plateforme centrale, capable de s’intégrer profondément dans les usages du quotidien… musique comprise.