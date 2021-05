Google célèbre le Savoy Ballroom avec un doodle animé de danse swing

Google a remplacé le logo de sa page d’accueil par un addictif jeu de danse swing en l’honneur du Savoy Ballroom de New York.

Lorsque le Savoy Ballroom a ouvert ses portes le 12 mars 1926, deux éléments l’ont distingué de la plupart des salles de danse de New York. Premièrement, la salle était spacieuse, luxueuse et ne ressemblait à rien de ce que la plupart des gens avaient vu auparavant. Deuxièmement, ouvert dans le quartier de Harlem, le Savoy Ballroom était l’un des premiers espaces à rejeter la discrimination raciale, avec une politique de non-discrimination dès le premier jour.

Devenu rapidement l’un des clubs les plus réputés de l’ère du swing, de nombreuses danses du genre ont été inventées au Savoy Ballroom. Surnommé la « maison des pieds heureux », le Savoy a également créé et développé une longue succession de danses, dont le Lindy Hop, le Flying Charleston, le Stomp, le Big Apple et le Jitterbug Jive, parmi beaucoup d’autres, avec des groupes comme les Whitey’s Lindy Hoppers qui ont tiré leur nom de cette danse et se sont produits dans ce lieu.

Malheureusement, le Savoy Ballroom a été démoli en 1958, emportant avec lui un pan de l’histoire culturelle de Harlem. Pour expliquer pourquoi Google a choisi aujourd’hui de célébrer l’histoire du Savoy Ballroom, le 26 mai 2002, deux membres du Whitey’s Lindy Hoppers ont inauguré une plaque commémorative à l’endroit où se trouvait l’entrée du lieu.

Au lieu de mettre à l’épreuve votre jeu de jambes, le Google Doodle teste votre habileté à manier les doigts sur le clavier tout en vous faisant chanter une sérénade d’Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong.

Dansez !

En effet, le Google Doodle d’aujourd’hui vous offre l’occasion de prendre un partenaire et de danser le swing au Savoy Ballroom. À l’aide d’un clavier ou de l’écran tactile de votre smartphone, vous pouvez tester votre rythme sur quatre chansons différentes, dont des classiques de l’époque du swing et une interprétation de Careless Whisper.

Bien que le Google Doodle ne soit disponible que sur la page d’accueil aujourd’hui, si vous souhaitez revenir en arrière et jouer à ce jeu de danse swing, le jeu continuera d’exister sur le blog officiel du Doodle. Vous y trouverez également une vidéo des coulisses pour découvrir comment cet hommage au Savoy Ballroom a été créé.