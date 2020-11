Les Mac équipés d’une puce Apple M1 peuvent exécuter des applications Windows

Les nouveaux MacBook et Mac mini avec le processeur Apple M1 semblent vraiment prometteurs. De plus, grâce à Rosetta 2, vous pouvez exécuter assez facilement n’importe quelle application x86 sur les Mac dotés d’une puce M1.

Et naturellement, les développeurs travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour porter leurs applications à ces nouveaux appareils, s’assurant ainsi que tout fonctionne de manière native.

Cependant, l’un des plus gros inconvénients du passage à une architecture ARM, du moins pour certains utilisateurs professionnels, est l’absence de Boot Camp sur les Mac M1.

Oui, vous ne pouvez plus démarrer Windows sur votre Mac car Boot Camp n’est pas pris en charge sur la gamme Mac avec M1. Du moins, pas encore. Cela dit, si vous avez besoin d’exécuter des applications Windows sur votre Mac, il y a une bonne nouvelle pour vous.

CodeWeavers, les développeurs derrière CrossOver ont annoncé que CrossOver 20 fonctionne maintenant avec les Mac Apple M1. Pour ceux qui ne le savent pas, CrossOver est un logiciel d’émulation qui permet d’exécuter des applications Windows sur macOS. Avec le support de l’Apple M1, CrossOver 20 apporte la puissance nécessaire pour faire tourner n’importe quelle application ou jeu Windows sur un Mac avec une puce Apple M1, ce qui est énorme pour les personnes qui ont besoin d’une application Windows pour leur travail au quotidien.

Un pur bonheur

Pour présenter le nouveau logiciel, l’équipe de CodeWeavers a présenté une vidéo de démonstration avec un MacBook Air doté d’une puce Apple M1 faisant tourner des applications et des jeux Windows populaires, dont Among Us. Vous pouvez voir cette vidéo ci-dessous.

La nouvelle puce M1 est actuellement disponible sur les nouveaux modèles de MacBook Air, MacBook Pro de 13 pouces et Mac mini qui sont déjà en vente, et Apple promet des améliorations de vitesse substantielles sur tous ces modèles, également grâce aux optimisations qui ont été intégrées au nouveau MacOS Big Sur.