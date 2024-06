Delta Pro 3 : La solution polyvalente d’EcoFlow pour l’alimentation électrique

EcoFlow vient de dévoiler son nouveau générateur solaire portable Delta Pro 3, conçu pour alimenter votre maison pendant une panne, un système électrique de van ou de camping-car, ou encore pour animer une fête à la plage. Il peut même ajouter quelques kilomètres supplémentaires à votre véhicule électrique en cas de besoin.

Le Delta Pro 3 est une version améliorée du très performant Delta Pro de 2022. Il offre une plus grande capacité de stockage, des entrées et sorties plus puissantes, une réduction du bruit et un empattement élargi facilitant le déplacement de cette batterie de 52 kg.

En tant que solution de secours domestique, une seule batterie Delta Pro 3 peut évoluer de 4 kWh de capacité LFP à 12 kWh en empilant deux batteries d’extension de 4 kWh. Notamment, elle peut alimenter des appareils 120 V et 240 V avec une sortie pouvant atteindre 4 000W (8 000W en pointe).

Cela suffit pour alimenter presque tous les appareils de la maison, y compris les fours à induction, les systèmes de chauffage et de refroidissement, les pompes de puits et les réfrigérateurs.

Il est également possible de lier plusieurs unités Delta Pro 3 pour obtenir encore plus de puissance et de capacité. Trois unités Delta Pro 3 maximisées, connectées à un EcoFlow Smart Home Panel 2, peuvent fournir une sortie de 12 kW et un stockage de 48 kWh. Cela représente assez de capacité pour alimenter une maison lambda pendant environ un jour et demi, voire plus si vous n’alimentez que les appareils essentiels.

Polyvalence et robustesse de la Delta Pro 3

La Delta Pro 3 peut remplacer les générateurs bruyants en se branchant directement sur le circuit de votre maison via une boîte d’entrée ou un commutateur de transfert manuel. Avec une classification IP65, il est protégé contre les intempéries.

La batterie de la Delta Pro 3 peut être rechargée de plusieurs façons, notamment par des entrées solaires de 1 000 W et 1 600 W, un chargeur mural AC de 1 800W (120 V) ou 3 000 W (240 V), un chargeur EV de niveau 2 (avec adaptateur) de 4 000 W ou le générateur d’EcoFlow. Elle peut également être rechargée dans un van, un pick-up ou un camping-car lorsqu’elle est associée au chargeur d’alternateur d’EcoFlow (800W) ou très lentement à partir d’une prise allume-cigare de 12V. Elle prend en charge la charge multiple en combinant plusieurs entrées pour une charge rapide allant jusqu’à 7000W.

Utilisation en extérieur et en véhicules

Le Delta Pro 3 est également idéal pour alimenter les camping-cars et les vans. Il dispose d’une prise TT-30R, fournissant 120V/30A pour alimenter tout le système électrique du véhicule, y compris les charges lourdes comme un climatiseur et un micro-ondes. Le Delta Pro 3 possède également un port Anderson de 12V/30A pour alimenter les appareils DC à basse tension tels que les lumières, les prises USB et les réfrigérateurs portables.

Cela en fait une solution tout-en-un attrayante par rapport aux configurations complexes de plusieurs composants.

Silence et efficacité

La Delta Pro 3 est très silencieuse, ce qui est crucial pour une utilisation dans de petits espaces de vie. EcoFlow affirme qu’elle fonctionne à moins de 30 dB lorsqu’il fonctionne sous 2 000 W grâce à une gestion thermique améliorée issue de la série Delta Pro Ultra à capacité encore plus élevée. Cela signifie qu’elle devrait être presque silencieuse lorsqu’elle maintient votre réfrigérateur allumé et bien d’autres éléments non alimentés

Prix et disponibilité

La Delta Pro 3 est proposé à 3 699 dollars l’unité, avec une réduction à 3 199 dollars jusqu’au 23 juillet. Le prix passe à 6 298 dollars (ou 5 498 dollars jusqu’au 23 juillet) lorsqu’il est combiné avec une batterie d’extension. Pour le moment aucune information sur un lancement en France.