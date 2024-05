Raspberry Pi vs Arduino : Quelle plateforme choisir pour votre prochain projet ?

La plupart des bricoleurs ont entendu parler du Raspberry Pi. Mais, comme tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, la concurrence est inévitable. Arduino est un microcontrôleur utilisé pour contrôler des moteurs, des LED et interfacer des capteurs. Il est destiné aux débutants qui souhaitent s’initier à l’électronique et à la programmation.

En tant que microcontrôleur doté d’un nombre limité de broches d’E/S et d’aucun système d’exploitation, vous pourriez être tenté, dans un premier temps, de choisir un Raspberry Pi pour votre projet de DIY plutôt qu’un Arduino. Cependant, le Arduino peut réaliser plusieurs choses que le Raspberry Pi ne peut pas faire.

Les modèles Arduino et Raspberry Pi sont tous deux abordables, et il existe de nombreux projets Raspberry Pi qui ne vous ruineront pas. Cependant, il existe des différences importantes entre les cartes Raspberry Pi et Arduino. La principale différence est que Arduino est un microcontrôleur, alors que Raspberry Pi est un microprocesseur ou un ordinateur monocarte (SBC).

Cela signifie que Raspberry Pi peut fonctionner comme un mini-ordinateur à part entière capable d’exécuter plusieurs applications à la fois, tandis qu’Arduino ne peut gérer que des commandes d’entrée et de sortie limitées. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient, cela permet à Arduino d’exécuter des projets simples à des vitesses rapides et ne nécessite que peu ou pas de maintenance.

Arduino a plus à offrir que ce à quoi vous vous attendez. Pour les novices en programmation et en électronique, une carte Arduino est une excellente option pour commencer, grâce à son langage de programmation universel et à son processus d’installation facile. Examinons trois choses utiles que vous pouvez faire avec un Arduino et que vous ne pouvez pas faire avec un Raspberry Pi.

Les appareils Arduino peuvent être alimentés par une simple prise USB contrairement au Raspberry Pi

Les Raspberry Pi fonctionnant avec un système d’exploitation, ils sont plus gourmands en énergie. En raison de leur puissance de traitement élevée, les Raspberry Pi ont souvent besoin d’un adaptateur d’alimentation, car la plupart des ports USB ne peuvent pas fournir suffisamment de courant pour qu’ils fonctionnent correctement. En revanche, les appareils Arduino peuvent être branchés directement sur le port USB d’un ordinateur grâce à leur connecteur USB intégré, en raison de leur faible consommation d’énergie.

Arduino simplifie également les exigences en matière d’alimentation lorsque vous contrôlez des capteurs ou des moteurs. Arduino gère efficacement les entrées analogiques sans nécessiter d’équipement supplémentaire. En revanche, si vous utilisez un Raspberry Pi, vous aurez besoin d’un convertisseur analogique-numérique ou d’un dispositif similaire pour gérer les entrées analogiques.

Comme de nombreux ordinateurs Raspberry Pi offrent davantage d’options de connectivité, telles que le couplage Bluetooth sur le Raspberry Pi 4, il convient de noter que vous aurez besoin de composants supplémentaires pour ajouter d’autres options de connectivité à Arduino. Cela dit, il est peu probable que vous ayez besoin d’options de connectivité supplémentaires si vous utilisez Arduino pour ce pour quoi il est le plus adapté : des projets à petite échelle.

Vous pouvez charger rapidement des projets simples

L’une des raisons pour lesquelles les gens choisissent Arduino plutôt que Raspberry Pi est le workflow plus rapide qu’il offre. Contrairement à un Raspberry Pi, Arduino n’a pas son propre système d’exploitation, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire au chargement et à l’abandon des projets. Lorsque vous travaillez avec un Raspberry Pi, vous devez attendre le chargement du système d’exploitation et des applications nécessaires à l’exécution du code.

En revanche, le Arduino étant un microcontrôleur qui consomme beaucoup moins d’énergie, vous pouvez exécuter le code presque instantanément après l’avoir allumé. Cela offre un workflow flexible, en particulier pour les projets qui nécessitent une maintenance fréquente, comme la robotique.

La rapidité du Arduino s’applique également à l’interruption des projets. Si vous utilisez un Raspberry Pi, il est judicieux de suivre un processus d’arrêt afin d’éviter toute potentielle perte de données. Vous devrez utiliser une commande d’arrêt et attendre que le système s’éteigne complètement avant de le débrancher. Arduino offre un processus d’arrêt beaucoup plus rapide. Lorsque vous avez fini d’utiliser un Arduino, il vous suffit de le débrancher.

Avec une machine Arduino, vous disposez d’une fonctionnalité qui rappelle les appareils prêts à l’emploi, offrant un workflow supérieur.

Vous pouvez construire des cartes Arduino personnalisées

Contrairement à Raspberry Pi, Arduino est entièrement open source, ce qui signifie que son logiciel et son matériel sont facilement accessibles au public. Outre l’IDE open source d’Arduino pour écrire du code, l’entreprise publie également toute sa documentation sur la conception du matériel sous licence Creative Commons.

La décision d’ouverture d’Arduino a inspiré la création de plusieurs microcontrôleurs alternatifs par différentes entreprises.