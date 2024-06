Google unifie les critiques d’utilisateurs sur un profil public

En 2017, Google permettait aux utilisateurs de publier des critiques de films. Aujourd’hui, cette fonctionnalité est disponible dans le monde entier et Google change la façon dont vos critiques sont affichées.

Google regroupe désormais toutes vos critiques au même endroit. Qu’il s’agisse de films, d’émissions de télévision, de livres, d’albums ou de jeux, vous aurez une page de profil où toutes vos critiques et notes de recherche seront rassemblées.

Cette mise à jour, que Google annonçait depuis un certain temps, est enfin là. À partir du 24 juin, votre page de profil sera en ligne. Vous recevrez une notification vous informant que si votre nom apparaît dans des critiques publiques ou des notes de recherche, d’autres utilisateurs pourront cliquer sur votre profil et voir toutes vos critiques regroupées.

Par défaut, Google a défini tous les profils comme publics. Si vous n’avez pas vérifié vos e-mails de Gmail ou vos dossiers de spam pour les notifications de Google, sachez que votre profil de critiques sera désormais visible de tous.

Comment rendre votre profil privé ?

Vous avez la possibilité de rendre votre profil privé, bien que les contrôles pour cette fonctionnalité ne soient actuellement disponibles que pour certains utilisateurs. Si vous avez accès à ces contrôles, voici comment procéder :

Visitez profile.google.com Cliquez sur le menu à trois points à côté de votre nom de profil Choisissez « Options de profil » Activez le paramètre de confidentialité du profil

Même si vous définissez votre profil comme privé, vos critiques individuelles apparaîtront toujours sous un titre de film ou de série TV, mais elles ne seront pas liées à une page montrant toutes vos critiques. À noter également que les critiques de Google Maps ne font pas partie de cette nouvelle page de profil (du moins pour l’instant).

Implications et considérations

Les profils offrent un moyen pratique pour les utilisateurs de centraliser et de gérer leurs critiques, les rendant plus accessibles et utiles pour les autres. Cependant, ils soulèvent également des potentielles inquiétudes quant à la catégorisation et l’identification des utilisateurs en fonction de leurs goûts et opinions personnels.