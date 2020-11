Apple annonce un MacBook Air équipé du processeur M1 à 1 129 euros

Le jour est enfin arrivé. Après l’avoir teasé en juin dernier lors de sa conférence WWDC 2020, Apple a dévoilé hier soir son premier Mac avec sa propre puce maison, le MacBook Air avec une puce Apple M1.

Le nouvel ordinateur portable ressemble exactement au MacBook Air d’aujourd’hui, avec le même écran Retina de 13 pouces, mais il apporte des améliorations sous le capot grâce au nouveau processeur Apple M1.

Le nouveau MacBook Air est livré avec le nouveau chipset Apple M1, qui est un processeur 8 cœurs, couplé à un GPU 8 cœurs et un moteur neural 16 cœurs. Apple affirme que le MacBook Air est désormais 3 fois plus rapide que le portable Windows le plus vendu de sa catégorie, et plus rapide que 98 % des ordinateurs portables Windows vendus cette année, ce qui est une affirmation assez importante.

Au fait, le MacBook Air est désormais également sans ventilateur, et Apple semble confiante que la puce M1 peut maintenir ses performances sans aucun refroidissement actif du MacBook Air.

Quoi qu’il en soit, pour en revenir au MacBook Air, il dispose de 16 Go de RAM et d’un SSD de 2 To. Apple affirme également que le SSD est maintenant 2 fois plus rapide qu’auparavant grâce au contrôleur de stockage M1 et à une mémoire flash plus rapide, ce qui est un signe que le SSD du MacBook Air était déjà assez rapide.

Une autonomie bien meilleure

La société apporte également des améliorations à la caméra HD FaceTime cette fois-ci. Grâce au nouveau ISP du M1, la qualité vidéo de la webcam du MacBook Air va être meilleure avec une meilleure réduction du bruit, une plus grande gamme dynamique et une meilleure balance des blancs. Pour les ports, vous disposez de deux ports Thunderbolt avec une prise en charge de l’USB 4.

Comme nous l’espérions, l’autonomie s’améliore grâce à la nouvelle puce M1. Apple affirme que le MacBook Air peut durer jusqu’à 15 heures de navigation sur le Web et 18 heures de lecture vidéo. Ce ne sont pas les meilleurs paramètres pour juger de la durée de vie de la batterie, mais c’est ce qu’Apple nous dit toujours. Pourtant, ces chiffres sont bien meilleurs que ceux de la dernière génération du MacBook Air.

Le nouveau MacBook Air est proposé à partir de 1 129 euros, et vous pouvez le précommander dès maintenant. Il sera disponible ce jeudi.

Le début

Ce n’est pas pour rien qu’Apple a choisi le MacBook Air pour sa première sortie de l’Apple M1. Cet ordinateur portable de 13 pouces est un best-seller, et un point d’entrée évident dans la possession d’un Mac. Son compromis a toujours été la puissance contre le prix et la portabilité, avec l’exigence d’un prix abordable et d’une autonomie d’une journée, ce qui impose des compromis qu’Apple espère contourner avec le passage au Apple Silicon.

C’est le début de l’aventure d’Apple avec les puces conçues par Apple pour les ordinateurs Mac. Ce voyage est loin d’être terminé. Dans les prochaines années, nous attendons d’autres MacBook, iMac et, un jour, dans un avenir lointain, une tour Mac Pro avec une puce Apple Silicon à l’intérieur.