Nothing révèle le CMF Phone 1 avec un design réparabilité unique

La marque Nothing continue de faire parler d’elle avec la sortie prochaine de son premier smartphone sous la sous-marque CMF, le CMF Phone 1. Une vidéo de teasing a récemment révélé un mécanisme unique de vis sur le panneau arrière du CMF Phone 1, suggérant que les utilisateurs pourraient facilement le remplacer.

Le teaser fait partie d’une série de révélations destinées à générer de l’enthousiasme autour de ce nouvel appareil.

La brève vidéo teaser offre un aperçu excitant du design innovant du CMF Phone 1. Le mécanisme de vis, bien que pas révolutionnaire en soi, donne des indices intéressants. Le panneau arrière est maintenu en place par une vis de type tête plate avec des rainures, ce qui suggère la possibilité de panneaux interchangeables et une réparabilité élevée.

Le teaser montre également un panneau arrière texturé orange, bien qu’une option noire mate ait été repérée dans un précédent teaser. On ne sait pas encore si ces panneaux seront inclus ou vendus séparément.

On aperçoit également un tournevis à tête plate, qui, selon une récente vidéo de prise en main, fait office d’outil d’éjection de la carte SIM. Cet outil multifonction ajoute une touche pratique au design du smartphone.

Spécifications et prix du CMF Phone 1

Les rumeurs indiquent que le CMF Phone 1 sera doté de spécifications impressionnantes pour un appareil abordable, avec un prix annoncé autour de 230 euros. Voici les principales caractéristiques attendues :

Écran full HD+ de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 7300

Options de 6 Go ou 8 Go de RAM

Slot microSD pour le stockage extensible

Batterie de 5 000 mAh avec support pour la charge rapide de 33W

Pour ce prix, le CMF Phone 1 serait le smartphone le plus économique de Nothing à ce jour. Cependant, étant un appareil abordable, des compromis sont à prévoir. La caméra, par exemple, pourrait ne pas être le point fort de cet appareil, comme c’est souvent le cas avec les smartphones de la marque Nothing. De plus, la disponibilité mondiale de l’appareil reste incertaine.

Heureusement, l’attente pour découvrir tous les détails du CMF Phone 1 est presque terminée, puisque la date de lancement est prévue pour le 8 juillet. Espérons que Nothing nous propose un appareil modulaire et durable, facilement réparable si nécessaire.