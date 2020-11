Apple introduit la puce M1 pour alimenter ses nouveaux Mac ARM

Comme attendu, Apple vient d’annoncer sa première puce fabriquée en interne, spécialement conçue pour le Mac et qui, selon la société, est capable de fournir de meilleures performances que n’importe quel processeur PC.

Appelée M1, la puce est conçue sur une technologie de processus de 5 nanomètres et comporte pas moins de 16 milliards de transistors, et selon Apple, elle est capable de performances insensées. Selon Apple, le nouveau processeur s’attachera à combiner l’efficacité énergétique et la performance.

« Il n’y a jamais eu de puce comme la M1, notre SoC révolutionnaire pour le Mac. Il s’appuie sur plus d’une décennie de conception de puces de pointe pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, et ouvre une toute nouvelle ère pour le Mac », a déclaré Johny Srouji, Vice-Président des technologies hardware d’Apple. « En ce qui concerne le silicium à faible consommation, M1 possède le cœur de processeur le plus rapide au monde, les graphiques intégrés les plus rapides au monde dans un ordinateur personnel, et les performances étonnantes du Apple Neural Engine en matière d’apprentissage machine. Avec sa combinaison unique de performances remarquables, de fonctions très puissantes et d’une efficacité incroyable, M1 est de loin la meilleure puce que nous ayons jamais créée ».

Apple M1 est un processeur à 8 cœurs qui comprend 4 cœurs haute performance et 44 cœurs haute efficacité, et chacun est utilisé à des fins diverses, garantissant ainsi de meilleures performances et une plus longue autonomie. Bien entendu, les 8 cœurs peuvent fonctionner ensemble avec des performances multi-threads accrues.

Une puce très alléchante

Voici un résumé du M1 :

Construit sur une architecture à 5 nanomètres

16 milliards de transistors

Performances du CPU 3,5 fois plus rapides que celles des précédents Mac

Performances du GPU 6 fois plus rapides que les anciens Mac

Apprentissage machine 15 fois plus rapide

Autonomie 2 fois plus longue que celle des Mac de la précédente génération

Les graphiques intégrés les plus rapides du monde

Découvrez la dernière version de Secure Enclave

Utilise le dernier processeur de signal d’image d’Apple

Chiffrement AES grâce à un nouveau contrôleur de stockage

Les médias encodent et décodent les moteurs intégrés

Contrôleur Thunderbolt avec un support pour USB 4

Prêt pour macOS Big Sur

Puissance, puissance…

Les données partagées par Apple dans le cadre d’une comparaison avec la dernière puce pour ordinateur portable (bien que la société n’ait pas spécifiquement mentionné quelle puce pour PC elle a réellement utilisée pour la comparaison), montrent que le M1 est doté d’améliorations notables. En conséquence, la M1 est capable d’offrir des performances CPU 2 fois plus rapides et peut fournir les mêmes performances que la puce PC en utilisant seulement 25 % de la puissance.

En d’autres termes, la puce M1 est vraiment efficace sur le plan de la batterie, de sorte que les ordinateurs portables qui en sont équipés devraient offrir une excellente autonomie.

macOS pensé pour cette nouvelle architecture

macOS Big Sur en est la preuve vivante, car l’expérience globale a été fortement optimisée pour placer le M1 au cœur de toute l’expérience. Tout est donc censé se dérouler instantanément, selon Apple. « macOS Big Sur est conçu, jusqu’à son cœur, pour tirer pleinement parti de toutes les capacités et de la puissance du M1, en offrant une augmentation massive des performances, une autonomie étonnante et des protections de sécurité encore plus solides. Avec M1, les choses que les utilisateurs font tous les jours se déroulent sensiblement plus rapidement et plus facilement. Tout comme l’iPhone et l’iPad, le Mac se réveille maintenant instantanément. La navigation avec Safari — qui est déjà le navigateur le plus rapide au monde — est désormais jusqu’à 1,5 fois plus rapide avec JavaScript et près de 2 fois plus réactive », explique Apple.

La nouvelle puce M1 est disponible sur le MacBook Air, le MacBook Pro de 13 pouces et le nouveau Mac mini.