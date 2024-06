ChatGPT pour macOS : OpenAI déploie son application pour tous

OpenAI vient de rendre disponible son application officielle ChatGPT pour macOS à tous les utilisateurs, à condition qu’ils utilisent macOS Sonoma ou une version ultérieure. Auparavant, cette application était progressivement déployée pour les abonnés payants du plan premium ChatGPT Plus.

L’application ChatGPT pour Mac agit principalement comme une version de bureau de l’application Web, permettant des conversations en aller-retour avec le chatbot. Les utilisateurs peuvent choisir entre les modèles GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4o. Elle prend également en charge les GPT spécialisés disponibles dans la version Web, y compris le générateur d’images DALL-E et les GPT personnalisés.

Voici les points clés de l’application :

Compatibilité : Nécessite macOS Sonoma ou ultérieur.

Modèles disponibles : GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4o.

Fonctionnalités spécialisées : DALL-E et GPTs personnalisés.

Raccourci clavier : Permet de saisir un prompt à tout moment avec un raccourci clavier global (option + espace par défaut).

Cependant, l’application présente une omission notable : elle ne prend pas en charge l’utilisation de l’API. Pour cela, les utilisateurs doivent se tourner vers des applications tierces comme MacGPT de Jordi Bruin.

Améliorations avec la mise à jour GPT-4o

L’application a été annoncée en même temps que le modèle GPT-4o, qui est plus rapide et moins cher à utiliser que le GPT-4, avec une précision et une qualité analogues, bien que légèrement différentes. GPT-4o étend également les capacités du modèle à interagir avec des images et des vidéos.

OpenAI a également démontré une nouvelle approche conversationnelle pour les discussions vocales avec ChatGPT, qui n’est pas encore largement disponible, mais devrait l’être bientôt. Pour l’instant, l’application Mac prend en charge l’ancien style de discussions vocales en aller-retour avec le chatbot.

L’application ChatGPT pour macOS n’est pas disponible dans le Mac App Store, mais peut être téléchargée directement depuis le site Web d’OpenAI.

Intégration future avec Siri

Comme l’application ChatGPT pour iPhone et Android, cette version est distincte de l’intégration de ChatGPT prévue dans les systèmes d’exploitation d’Apple cet automne. Cette intégration verra Siri rediriger les utilisateurs vers ChatGPT (et éventuellement d’autres modèles à l’avenir) pour répondre à des requêtes dépassant les capacités habituelles de Siri.

Il n’existe toujours pas d’application ChatGPT pour Windows. Selon un rapport, OpenAI aurait priorisé une application Mac car « c’est là que se trouve la majorité de ses utilisateurs ». Néanmoins, les utilisateurs de Windows ne manquent pas d’options de chatbot AI, car Microsoft a intégré Copilot, alimenté par ChatGPT, dans de nombreux produits.