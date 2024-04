Test des Nothing ear (a) : Performance premium à petit prix

Le marché des écouteurs entièrement sans fil est tellement saturé qu’à chaque fois que je reçois une nouvelle paire, je me demande comment ils vont se différencier de la masse. Mais, cette fois c’est différent.

Les derniers écouteurs Bluetooth de l’entreprise technologique Nothing offrent un son de qualité et un système de réduction du bruit à un prix encore plus compétitif, tout en continuant à se démarquer par leur design.

L’entreprise londonienne Nothing a lancé les écouteurs abordables ear (a), qui conservent presque tous les atouts des écouteurs Nothing précédents et coûtent 99 euros. C’est 30 euros de moins que son offre précédente et que les nouveaux ear à 149 euros, qui offrent un peu plus de personnalisation pour le son et d’autres caractéristiques.

Dans la boîte, on retrouve :

Une paire d’écouteurs

Embouts en tailles S, M et L

Boîtier de charge

Câble USB Type-C

Informations de sécurité et de garantie

Guide de l’utilisateur

Nothing ear (a) : design

Les ear (a) ont la même forme que leurs prédécesseurs, mais avec une injection de couleur pour les rendre un peu plus attrayants pour les jeunes consommateurs notamment. L’ajustement et la finition sont toujours excellents, avec le design transparent caractéristique de l’entreprise qui révèle une partie du fonctionnement interne.

Les écouteurs sont dotés des mêmes commandes de lecture, de réduction du bruit et de volume que leurs prédécesseurs. Ils sont personnalisables et fonctionnent assez bien en pinçant une fois, deux fois, trois fois ou en pressant et en maintenant les tiges, bien que le dernier geste, la double pression et le maintien, ait demandé un peu d’entraînement pour être réussi à chaque fois.

Le châssis principal de l’écouteur et l’embout en silicone se placent confortablement et fermement dans l’oreille pour des sessions d’écoute prolongées. La boîte contient également deux embouts supplémentaires. L’un est de taille plus petite, l’autre de taille plus grande. Comme tous les écouteurs sans fil, il n’y a rien de nouveau.

Nothing n’a amélioré de manière significative l’étui des ear (a), le réduisant à peu près à la taille des meilleurs appareils du marché, tels que les AirPods d’Apple, et se glissant facilement dans la poche d’une paire de jeans. Il est dépourvu de la fonction de recharge sans fil Qi et n’est équipé que d’un port USB-C, ce qui est un sacrifice bienvenu pour la taille de l’appareil.

Durabilité

Nothing ne dit que les batteries des écouteurs et de l’étui conserveront au moins 80 % de leur capacité d’origine pendant 500 cycles de charge complets.

Les écouteurs contiennent de l’étain recyclé, mais Nothing ne propose pas de programmes de reprise pour les produits audio et ne publie pas d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

Nothing ear (a) : qualité sonore

Nothing continue à offrir une meilleure qualité sonore que les rivaux à ce prix. Les ear (a) sont tout aussi complets que leurs prédécesseurs, et ils offrent un son très similaire à celui de leurs grands frères ear, plus onéreux. Ils gèrent les pistes complexes avec facilité et offrent un son assez large et étendu. Ils peuvent atteindre des notes très basses lorsque c’est nécessaire, mais ils ont beaucoup de détails dans les aigus et les hautes fréquences.

Ils sont un peu plus graves dès la sortie de la boîte grâce à une nouvelle fonction d’amélioration des basses, qui comporte cinq niveaux et peut être réglée dans l’application Nothing X, en même temps qu’un égaliseur de base.

Le système de réduction du bruit est également assez bon, parvenant à atténuer le bourdonnement du trajet domicile-travail et le brouhaha d’un bureau lorsqu’il est réglé au maximum. Il gère également un peu mieux que ses prédécesseurs les sons plus aigus, tels que les claquements de clavier et les voix.

Le mode de son ambiant est l’un des meilleurs disponibles, tandis que la qualité des appels dans les environnements calmes et bruyants était décente, bien qu’un peu artificielle.

Cela m’amène à parler ensuite de la qualité du microphone. Même dans des environnements aussi bruyants, aucun de mes interlocuteurs ne s’est plaint que ma voix était inaudible ou que les bruits de fond la dominaient de quelque manière que ce soit.

Nothing ear (a) : connectivité

Les écouteurs prennent en charge la technologie Bluetooth 5.3 avec multipoint pour connecter deux appareils à la fois, ce qui permet de passer facilement d’un appareil à l’autre. Ils prennent en charge les formats audio Bluetooth habituels SBC et AAC, mais aussi le format LDAC de haute qualité, assez répandu sur les appareils Android.

Nothing ear (a) : autonomie

La batterie de 500 mAh de l’étui de charge est plus grande. La batterie de 46 mAh des écouteurs est également assez décente, sur le papier. Cependant, elle se révèle efficace dans la vie réelle, puisqu’elle offre une autonomie de plus d’une journée avec une seule charge. 35 heures, pour être plus précis, avec l’ANC désactivé.

Sans l’étui, vous pouvez obtenir environ 5 heures d’autonomie avec les ear (a), ce qui est louable. Tous ces chiffres sont obtenus avec l’ANC désactivé. Avec l’ANC activé, les ear (a) vous donneront environ 4 heures de temps d’écoute sans l’étui et environ 22 heures avec.

Dans l’ensemble, les écouteurs ear (a) dominent la concurrence en termes d’autonomie.

En ce qui concerne la charge, 10 minutes de charge seulement m’ont permis d’obtenir 7 à 8 heures d’autonomie avec l’étui. Donc, si vous êtes quelqu’un qui a une vie rapide, l’étui vous couvrira sur ce point.

Nothing ear (a) : verdict

Les ear (a) de Nothing ont placé la barre très haut en termes de qualité dans le segment de marché le moins cher. Avec un prix de 99 euros seulement, ils offrent un meilleur son et une meilleure réduction du bruit que la plupart de leurs concurrents, ainsi qu’un design transparent plus intéressant qui a fière allure.

Les écouteurs fonctionnent et s’adaptent bien, les commandes sont bonnes, le Bluetooth multipoint est le bienvenu et l’autonomie de la batterie est solide. Le nouveau boîtier, plus petit et plus facile à ranger, est une nette amélioration par rapport aux précédents écouteurs Nothing. Ils n’ont peut-être pas de fonctions comme un égaliseur complet ou la prise en charge de l’audio spatial avancé, et ne sont pas les meilleurs en termes de qualité audio et de réduction du bruit, mais il faudrait dépenser un peu plus pour obtenir un meilleur ensemble d’écouteurs de tous les jours.

Le plus gros problème est que la batterie ne peut toujours pas être remplacée dans les écouteurs ou dans l’étui, ce qui les rend jetables.