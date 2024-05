Microsoft révèle les secrets du nouveau Outlook pour Windows

Microsoft a lancé la nouvelle version d’Outlook pour Windows au début de l’année, en remplacement des anciennes applications Windows Mail et Calendar, avec pour objectif final de remplacer l’application de bureau Outlook classique. Microsoft vient d’expliquer les éléments de cette refonte et certains de ses projets.

Le nouvel Outlook pour Windows est basé sur le même code que le client Web Outlook.com (les premières versions de test ressemblaient exactement à l’application Web), avec un design et une mise en page plus modernes que le client Outlook classique inclus dans Microsoft 365.

Un nouvel article sur le blog Design de Microsoft explique que l’application a été conçue par le « Outlook Experience Studio », un groupe interne de concepteurs et de chercheurs, en mettant l’accent sur la simplicité et la personnalisation.

Microsoft a déclaré dans un billet de blog :

L’une des caractéristiques du nouvel Outlook pour Windows est le haut degré de personnalisation, de savoir-faire et d’intelligence qui se retrouve dans toutes les facettes de l’expérience. En tant qu’outil conçu pour tout le monde — des novices en matière de messagerie électronique aux experts d’Outlook capables d’harmoniser travail et vie privée — nous nous efforçons de trouver un équilibre entre les fonctionnalités professionnelles avancées et les besoins variés de notre communauté d’utilisateurs. Il n’y a pas de taille unique, et nous avons soigneusement conçu chaque expérience pour qu’elle soit aussi distincte que la personne qui l’utilise.

Plus précisément, le développement de la nouvelle application Outlook a impliqué une « refonte complète de l’ensemble du système de grille ». De nombreux sites et applications modernes sont conçus selon un système de grille avec des colonnes dont la taille et la position peuvent être ajustées en fonction de la taille de l’écran, et Outlook ne fait pas exception à la règle. Cependant, il n’est pas clair ici si Microsoft compare le nouvel Outlook à l’ancien Outlook, à l’application Web préexistante ou à l’application Windows Mail. L’ancienne application Mail avait également une mise en page réactive, car elle était destinée à fonctionner sur Windows Phone.

Le « motion design », élément clé de la nouvelle application Outlook

Les animations et le « motion design » sont également des éléments clés de la nouvelle application Outlook. Par exemple, lorsque vous commencez à faire glisser un message depuis la liste principale de la boîte de réception, vous pouvez voir la barre latérale se déployer complètement pour afficher tous vos dossiers.

Microsoft a également expliqué qu’elle prévoyait de résoudre des « centaines de problèmes de fabrication » dans Outlook tout au long de l’année 2024. Le nouvel Outlook a actuellement une note de 2,8/5 étoiles sur le Microsoft Store, avec de nombreuses plaintes concernant la synchronisation des e-mails basée sur le cloud, le support limité en arrière-plan et hors ligne, l’absence de boîte de réception unifiée, et d’autres problèmes.

Le nouvel Outlook pour Windows est censé remplacer à terme l’ancien Outlook pour Windows (d’Office ou de Microsoft 365), mais cela ne se produira probablement pas avant quelques années. Microsoft a déjà confirmé qu’elle prendrait en charge l’ancien Outlook jusqu’en 2029 au plus tôt. Espérons que la nouvelle application offrira une meilleure expérience d’ici là.