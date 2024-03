Maîtrisez votre Mac avec Homebrew : Un guide des outils indispensables

Dans cet article, on va se pencher sur le Mac et sur ce que Homebrew peut offrir à ce dernier. En plongeant au cœur de macOS, vous trouverez un outil puissant qui vous permettra d’améliorer votre productivité, de rationaliser vos tâches et d’ajouter une touche de divertissement à votre vie numérique : Homebrew.

Ce gestionnaire de paquets, loué pour sa simplicité et sa polyvalence, est un trésor d’applications en ligne de commande qui ne demande qu’à être découvert. Si vous souhaitez améliorer votre expérience macOS ou Linux, la vidéo ci-dessous de Snazzy Labs nous guide dans cette démarche. Embarquons pour un voyage à la découverte des joyaux cachés qu’offre Homebrew, totalement gratuitement.

L’aventure commence par l’installation de Homebrew. N’ayez crainte, car le processus est on ne peut plus simple. Une simple commande, récupérée directement sur le site Web de Homebrew, est la clé qui vous permettra d’accéder à ce coffre-fort d’applications lorsqu’elle sera saisie dans le terminal. Cette étape est votre porte d’entrée vers le royaume des possibilités qui s’offre à vous.

L’essentiel et au-delà

Python 3 : Reconnu comme la pierre angulaire de nombreux paquets, Python 3 est installé sans effort via Homebrew, préparant le terrain pour une exploration plus poussée.

MailZ : Vous avez déjà eu besoin de vous inscrire à un service, mais vous hésitiez à partager votre adresse électronique personnelle ? MailZ est l’outil idéal pour générer des adresses électroniques temporaires et éviter ainsi les spams dans votre boîte de réception.

Speedtest-CLI : abandonnez les versions Web à forte publicité et testez vos vitesses Internet directement depuis la ligne de commande. Rapide, efficace et sans publicité.

Ask Terminal Anything (ATA): Imaginez que vous puissiez interroger ChatGPT directement depuis votre terminal. ATA fait de cette idée une réalité, en offrant une interface transparente pour poser des questions et recevoir des réponses, le tout sans navigateur Web.

Récupération des mots de passe Wi-Fi : Oubliez de parcourir votre Mac à la recherche des mots de passe Wi-Fi enregistrés. Cet utilitaire les récupère en un clin d’œil, ce qui s’avère indispensable en cas de besoin.

Mac App Store (MAS) : Contournez l’interface utilisateur graphique du Mac App Store. MAS vous permet de rechercher, d’installer et de mettre à jour des applications directement à partir de la ligne de commande.

MPV : un lecteur vidéo open source qui excelle en termes de performances, en particulier sur les Mac Silicon d’Apple. Sa prise en charge d’un grand nombre de codecs garantit une expérience de visionnage fluide.

2048 : Qui a dit que les outils de ligne de commande étaient des outils de travail et non de loisir ? La version terminal du jeu bien-aimé 2048 ajoute une touche d’amusement à votre suite de productivité.

Htop : Offrant une alternative détaillée et conviviale au moniteur d’activité de macOS, Htop est un choix supérieur pour surveiller les processus du système.

YT-DLP : Un programme de ligne de commande polyvalent pour télécharger des vidéos depuis YouTube et diverses autres plateformes, personnalisable en fonction de vos besoins.

ImageMagick : Un robuste outil de manipulation d’images, capable de convertir des formats, de redimensionner des images et bien plus encore, le tout à partir de votre ligne de commande.

Ces applications illustrent l’incroyable flexibilité et la puissance de la ligne de commande, qu’il s’agisse d’augmenter la productivité ou de faire des pauses. Chaque outil, brièvement présenté pour ses caractéristiques uniques et ses applications potentielles, invite les utilisateurs à aller plus loin et à les intégrer dans leur workflow pour une expérience informatique enrichie.

Vous serez heureux d’apprendre que l’intégration de ces outils dans votre routine quotidienne peut considérablement améliorer votre efficacité et vos capacités sur macOS et Linux. Que vous souhaitiez rationaliser vos tâches, gérer plus efficacement votre environnement numérique ou simplement trouver de nouveaux moyens de vous divertir, Homebrew vous offre une multitude d’applications à explorer. Le voyage ne s’arrête pas là, car le vaste dépôt de Homebrew est constamment mis à jour avec de nouveaux outils passionnants. Alors, aventurez-vous, expérimentez et découvrez tout le potentiel de votre Mac grâce à ces applications Homebrew gratuites, cachées et géniales.