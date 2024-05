Test de la Huawei Watch Fit 3 : déballage et prise en main

Huawei semble faire un grand pas en avant avec sa nouvelle montre Huawei Watch Fit 3, repensant complètement le design de ses prédécesseurs pour adopter une esthétique qui rappelle celle de l’Apple Watch. Ce changement pourrait séduire un public plus large, notamment grâce à son prix attractif et à ses nombreuses fonctionnalités.

Alors que les montres traditionnelles sont généralement dotées d’un cadran rond, l’Apple Watch a incité de nombreuses personnes à préférer le design non rond lorsqu’elles choisissent une smartwatch. Étant donné la popularité de ce design, de nombreuses entreprises ont lancé des smartwatches inspirées de ce design. Cependant, la Huawei Watch Fit 3 semble avoir franchi une étape supplémentaire en ne se contentant pas de s’en inspirer.

Avec la Huawei Watch Fit 3, l’entreprise a essentiellement repris le design de l’Apple Watch. Ainsi, il sera très difficile de distinguer l’offre de Huawei de celle d’Apple. En fait, il se peut que vous ne puissiez même pas faire la différence en regardant de plus près.

Dans la boîte on retrouve :

La smartwatch Huawei Watch Fit 3

Câble de charge

Guide de démarrage rapide

Huawei Watch Fit 3 : design et construction

La Huawei Watch Fit 3 se distingue par son boîtier en aluminium de 9,9 mm d’épaisseur, qui confère à la montre une allure à la fois mince et élégante. Elle est équipée d’un écran AMOLED qui rivalise avec des modèles d’entrée de gamme comme l’Apple Watch SE 2, bien qu’elle ne soit pas aussi avancée que la série 9 de la même marque.

Un atout notable est sa couronne rotative, qui offre une expérience utilisateur tactile rappelant celle de l’Apple Watch. Cependant, Huawei pourrait bénéficier d’une mise à jour de design dans Harmony OS pour améliorer l’aspect général des écrans de données et des cadrans de montre.

Huawei Watch Fit 3 : caractéristiques de santé et de bien-être

La Watch Fit 3 excelle dans le suivi de la santé avec des fonctionnalités telles que le suivi du rythme cardiaque via TruSeen 5.5 et le suivi du sommeil grâce aux algorithmes TruSleep 4.0.

Bien que la montre n’offre pas les fonctionnalités haut de gamme comme l’ECG, elle reste compétente avec la mesure de l’oxygène sanguin (SpO2) et un moniteur de stress, enrichissant ainsi son offre de suivi de la santé à un prix raisonnable.

Huawei Watch Fit 3 : fonctionnalités de fitness

En matière de fitness, la Watch Fit 3 est équipée d’un GPS intégré et supporte une multitude de profils d’activité. Elle se distingue particulièrement par sa précision dans le suivi de la fréquence cardiaque comparée à des modèles concurrents plus coûteux. De plus, elle propose des métriques de fitness intéressantes telles que l’indice de capacité de course et le VO2 Max, bien que leur précision ne rivalise pas avec celle des dispositifs spécialisés comme ceux de Garmin.

Huawei Watch Fit 3 : fonctionnalités de smartwatch

Sur le plan des fonctionnalités intelligentes, bien que limitées par l’absence d’intégrations de tierces parties en raison des conflits en cours avec les États-Unis, la Huawei Watch Fit 3 offre une gestion des notifications relativement flexible et une expérience utilisateur améliorée via l’application Huawei Health.

Cependant, l’absence de support pour Huawei Pay en Occident peut être un désavantage pour certains utilisateurs.

Huawei Watch Fit 3 : autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est un point fort, avec Huawei annonçant jusqu’à 7 jours d’utilisation intensive. Cela place la Watch Fit 3 bien au-dessus de ses concurrents plus coûteux en termes de longévité de la batterie, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix.

En résumé, la Huawei Watch Fit 3 est un choix solide pour ceux qui recherchent une montre intelligente polyvalente et abordable, capable de concurrencer des appareils beaucoup plus chers. Elle combine design, fonctionnalités de santé, fitness et une autonomie de batterie impressionnante, la rendant particulièrement attrayante pour un large éventail d’utilisateurs.

Il s’agit d’une rapide prise en main de la montre, et je devrais finaliser mon test complet dans les prochaines semaines.