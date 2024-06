Google prépare des chatbots d’IA inspirés par des célébrités pour 2024

Le géant des moteurs de recherche Google serait en train de développer des chatbots d’intelligence artificielle, inspirés de célébrités, avec lesquels les gens pourraient passer du temps.

Selon The Information, qui affirme avoir parlé à deux personnes ayant une connaissance directe du projet, les chatbots pourraient être lancés dès cette année et seront alimentés par le chatbot Gemini de l’entreprise. Développé et détenu par Google, Gemini se concentre sur l’intelligence artificielle générative et dispose d’une famille de Large Language Model (LLM).

On ne sait pas encore quelles célébrités seront incluses, mais il semblerait que Google tente de conclure des partenariats avec des influenceurs et travaille sur une fonctionnalité qui permettra aux gens de créer leurs propres chatbots en décrivant leur personnalité et leur apparence.

Si cette fonctionnalité est créée, les célébrités, les influenceurs et tous les autres pourront converser entre eux par l’intermédiaire de leurs propres avatars et chatbots.

Les chatbots d’IA ne sont pas nouveaux, Meta et des startups ayant déjà lancé l’idée

Bien que ce soit une nouveauté pour Google, c’est quelque chose qui a déjà été vu auparavant. Meta Platforms a des personnalités en ligne similaires (notamment la star de TikTok Charli D’Amelio et le méga YouTuber Mr. Beast) et la start-up Character.AI inclut des célébrités telles que Tom Brady et Tony Soprano.

Toutefois, l’idée n’a pas fait son chemin. Étant donné l’influence massive de Google, il pourrait être intéressant de voir comment les chatbots seront adoptés par le public.

Google n’a pas encore confirmé ni infirmé la rumeur, mais on peut penser qu’il s’agit plutôt d’une expérience qui pourrait ne pas être disponible à grande échelle. Elle pourrait être réservée aux Google Labs, la zone réservée aux produits expérimentaux.

Il est toutefois possible qu’il soit intégré à YouTube plutôt que d’être lancé en tant que produit autonome. S’il est intégré à YouTube, les créateurs pourront créer leurs propres personas d’IA et les utiliser pour s’engager avec le public à un niveau entièrement nouveau.

L’équipe Labs travaillerait actuellement sur le projet de chatbot personnalisable.