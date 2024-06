L’iPhone 16 : Un nouveau design et un bouton capture révolutionnaire

À moins de 3 mois de l’annonce de la série iPhone 16, les fabricants de coques reçoivent déjà des fichiers CAD provenant des sources des usines ou estiment les dimensions des quatre modèles de l’iPhone 16 afin d’être prêts à lancer leurs produits dès la sortie des nouveaux appareils.

L’iPhone 16 devrait arborer un design différent de son prédécesseur et sera doté d’un processeur Apple A18 amélioré. Ce nouveau processeur alimentera tous les modèles de la gamme pour répondre aux exigences d’Apple Intelligence. De plus, l’augmentation de la RAM à 8 Go sera essentielle pour garantir un fonctionnement fluide de cette technologie d’intelligence artificielle, expliquant pourquoi l’iPhone 15 n’en sera pas équipé.

Un fabricant de coques a déjà préparé ses modèles pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, et l’une de ces coques a été présentée en vidéo, révélant quelques détails intéressants sur le design des nouveaux iPhone. Ce que l’on peut remarquer est la découpe pour le nouveau bouton Capture sur le côté droit, sous le bouton d’alimentation.

Ce bouton assez grand devrait servir de déclencheur pour l’appareil photo, entre autres actions, et sera probablement personnalisable.

Apple avait initialement prévu de rendre ce bouton universel capacitif, conformément à son projet d’iPhone sans boutons, mais étant donné les progrès insuffisants de cette technologie, ce bouton restera physique au moins pour la série iPhone 16.

Une nouvelle disposition de la caméra pour l’iPhone 16

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ne bénéficieront pas des nouveaux capteurs de caméra et des objectifs à zoom périscopique réservés aux modèles Pro, mais des changements sont à prévoir dans le design du bloc de caméras arrière. Comme on peut le voir sur les découpes de la coque, le bloc de caméras de l’iPhone 16 ressemblera beaucoup à celui de l’iPhone 12, avec une disposition verticale des capteurs au lieu de la disposition diagonale.

La raison de ce nouveau design est la nécessité d’enregistrer des vidéos spatiales pouvant être visionnées avec le casque AR/VR Apple Vision Pro. La future version moins onéreuse du Vision Pro devrait être connectée à un iPhone pour répondre à tous ses besoins, d’où l’abandon de la disposition diagonale qui ne permet pas l’enregistrement de vidéos spatiales.