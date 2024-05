Canva Enterprise : La nouvelle solution pour les grandes organisations

Dix ans après son lancement, Canva introduit enfin une offre dédiée aux entreprises de grande taille. Destinée à répondre aux besoins des grandes organisations, Canva Enterprise enrichit les outils de conception graphique de la plateforme pour améliorer les communications visuelles internes et externes, rendant ainsi les présentations et les données plus attrayantes et lisibles.

« Nous sommes ravis de présenter une expérience Canva repensée et une suite de nouveaux produits pour permettre à chaque organisation de concevoir », a déclaré Melanie Perkins, co-fondatrice et PDG de Canva, dans le communiqué de presse. « Nous avons démocratisé l’écosystème du design au cours de notre première décennie et nous nous réjouissons maintenant d’unifier les écosystèmes fragmentés du design, de l’IA et des outils de workflow pour chaque organisation au cours de notre deuxième décennie ».

Nouveautés de Canva

Canva, bien connue pour être l’un des meilleurs logiciels de conception graphique gratuits, a beaucoup évolué ces dernières années pour sortir des départements de marketing et de réseaux sociaux qui étaient ses principales cibles.

Avec l’ouverture d’un nouveau siège européen et l’introduction de la Visual Worksuite — une solution complète pour les entreprises, incluant un traitement de texte et un créateur de sites Web — Canva a clairement affiché son intention de séduire les grandes entreprises.

La plupart des mises à jour sont donc axées sur les entreprises, telles que l’appariement de style alimenté par l’IA pour les marques, permettant aux utilisateurs de personnaliser les dossiers affichés sur leur espace de travail Canva, et ajoutant la possibilité pour les équipes de « mettre en favori » des designs, dossiers et modèles de marque pour faciliter l’accès à des projets spécifiques. Canva Docs — l’équivalent de Google Docs ou Microsoft Word de l’entreprise — dispose désormais d’un mode « suggestion » permettant aux éditeurs de laisser des modifications recommandées et de nouveaux blocs de surlignage colorés pour mettre en évidence des zones spécifiques de texte.

Canva Enterprise : Quoi de neuf ?

Outre les fonctionnalités existantes, le nouveau plan Canva Enterprise permet aux entreprises de croître avec des solutions de stockage cloud sécurisées et évolutives, tout en consolidant les outils d’IA, de collaboration et de création de contenu. De nouveaux contrôles de marque permettront aux organisations de gérer leurs actifs, de ce qui est sur la page à qui peut le partager et le voir. Canva promet également une série de fonctionnalités de sécurité.

Pour les entreprises préoccupées par l’utilisation professionnelle de l’IA, la société a annoncé qu’elle incluait une indemnisation pour le contenu généré par l’IA pour les clients éligibles.

Une vision pour l’avenir

« Alors que la demande de contenu visuel explose, naviguer dans la complexité organisationnelle est plus difficile que jamais. Nous avons démocratisé l’écosystème de la conception au cours de notre première décennie et nous nous réjouissons désormais de l’unification des écosystèmes fragmentés de la conception, de l’IA et des outils de workflows pour chaque organisation au cours de notre deuxième décennie », a déclaré Melanie Perkins, co-fondatrice et PDG de Canva.

Cameron Adams, co-fondateur de Canva, affirme que ces mises à jour (et celles à venir) sont axées sur la réduction de la complexité organisationnelle et de la prolifération des applications, offrant aux entreprises une solution créative unique pour remplacer tous les outils de design, d’IA et de workflow qu’elles paient actuellement, comme la suite Adobe Creative Cloud, Figma et Google Workspace.

Canva Work Kits et autres nouveautés

Parallèlement à Canva Enterprise, arrivent les Canva Work Kits. Ces nouveaux outils sont conçus pour les départements de vente, marketing, création et RH.

Utilisables pour des pitch decks, des annonces de recrutement, des calendriers de contenu et des documents de stratégie de marque, les kits entièrement personnalisables et brandés permettent aux utilisateurs de créer des modèles, des présentations aux documents, conçus pour permettre aux équipes de développer leur production avec des outils faciles d’accès. Pour aider à l’intégration des utilisateurs, Canva Courses est conçu pour transformer les conceptions existantes en cours interactifs pour la formation en milieu de travail.

Une interface améliorée en août

Attendez-vous à des nouveautés en août, lorsque la plateforme de conception recevra également une légère refonte. Le « glow-up », comme l’a décrit Canva, placera des outils plus utiles à portée de main, ajoutera des pages d’accueil personnalisables et offrira aux utilisateurs plus d’espace pour créer en écartant la barre latérale omniprésente lorsqu’elle n’est pas utilisée.