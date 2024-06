Amazon prépare Metis, un chatbot d’IA pour rivaliser avec ChatGPT

Malgré l’apparition de Rufus, Amazon serait en train de développer un chatbot d’IA « killer » qui concurrencera directement le ChatGPT d’OpenAI. Alors que certains pensent que l’entreprise prend du retard dans la course à la création d’une IA générative, Business Insider a détaillé la réponse à suivre de la part du géant de la technologie.

Le chatbot porte le nom de code Metis et est alimenté par un LLM d’Amazon connu sous le nom d’Olympus, qui est entraîné sur un énorme volume de données de 2 billions de paramètres, ce qui représente environ le double de la capacité de GPT-4. Cette capacité accrue devrait permettre à Metis d’obtenir des réponses plus proches de celles des humains, en réduisant la marge d’erreur dans le contexte et le raisonnement.

Metis permettra à Amazon de prendre place parmi les autres grands acteurs technologiques, tels que Google et Microsoft, qui proposent leurs propres assistants d’IA sur mesure. Dans un secteur de l’IA encombré et concurrentiel, de nombreuses start-ups, telles que Anthropic et Perplexity, soutenues par Amazon, proposent également une offre.

Jeff Bezos remet en question la position d’Amazon

La nouvelle offre d’Amazon est censée « fournir des réponses basées sur du texte et des images de manière conversationnelle » et fournir des liens vers les réponses sources, suggérer des points d’intérêt complémentaires et générer des images. Avec la capacité supplémentaire d’Olympus, Amazon voudrait que le chatbot d’IA soit capable de renvoyer des informations au-delà de la source de données d’origine pour fournir des informations actualisées, telles que les cours de la bourse.

Metis a également été pressenti pour fonctionner comme un « agent d’IA », ce qui va dans le sens de l’évolution de la technologie puisque les agents seront capables d’effectuer des tâches supplémentaires de manière transparente et autonome, en utilisant des données, en prenant des décisions et en étant multitâches, sur la base de modèles d’activité et d’algorithmes définis.

Le fondateur et ancien PDG de l’entreprise a en effet fait part de ses inquiétudes dans des e-mails adressés à des cadres supérieurs, leur demandant pourquoi davantage d’entreprises spécialisées dans l’IA n’utilisaient pas ses services sur le cloud.

Metis est attendu fin septembre

Des rapports font état d’une proposition de lancement de Metis à la fin du mois de septembre de cette année.