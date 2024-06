Accueil » Découvrez les nouveautés d’iOS 18 Beta 2 : Recopie d’iPhone sur Mac et plus

Découvrez les nouveautés d’iOS 18 Beta 2 : Recopie d’iPhone sur Mac et plus

Apple a récemment publié la deuxième bêta d’iOS 18, deux semaines après la sortie de la première version bêta. Les utilisateurs inscrits au programme développeur d’Apple peuvent désormais télécharger cette mise à jour OTA (over-the-air) depuis l’application Réglages. Cette nouvelle version promet d’intégrer certaines des fonctionnalités manquantes dans la bêta 1.

En plus de corriger certains bugs de la bêta 1, cette deuxième version inclut des fonctionnalités comme la prise en charge de la recopie d’iPhone sur macOS Sequoia et une fonctionnalité de partage d’écran améliorée. D’autres ajouts significatifs pourraient être détectés au fur et à mesure de nos tests.

La nouvelle fonctionnalité de recopie d’iPhone sur Mac, annoncée par Apple lors de sa Worldwide Developers Conference au début du mois, vous permet d’interagir avec votre iPhone directement depuis votre Mac, ce qui signifie que vous pouvez naviguer dans les applications et même glisser-déposer des fichiers de votre Mac vers votre téléphone. Votre Mac affichera même les notifications de votre iPhone, et lorsque vous cliquerez dessus, votre Mac pourra les ouvrir dans l’interface miroir de l’iPhone.

Pendant la recopie sur votre Mac, votre iPhone reste verrouillé. Toutefois, si vous utilisez la fonction Attente pendant la recopie, ce qui s’affiche sur l’écran de votre iPhone restera affiché sur l’écran de l’iPhone lorsque vous naviguerez sur votre iPhone à partir de votre Mac.

Pour rappel, voici les nouvelles fonctionnalités introduites dans la première bêta d’iOS 18 :

Écran d’accueil personnalisable

Nouvelle application Mots de passe

Centre de contrôle personnalisable

Améliorations de l’application Messages

Cependant, la première bêta n’incluait pas les fonctionnalités très attendues comme Apple Intelligence, le support RCS ou la nouvelle application Mail.

Comment télécharger iOS 18 Beta 2 ?

Étant donné qu’il s’agit de la deuxième version preview d’une mise à jour majeure du système d’exploitation, il est conseillé de ne pas l’installer sur votre iPhone principal. Les applications essentielles pourraient ne pas fonctionner correctement et les bugs du système pourraient affecter votre productivité.

Si vous disposez d’un appareil de secours, suivez ces étapes pour télécharger et installer iOS 18 beta 2

Rejoindre le Programme Développeur d’Apple : Connectez-vous avec votre compte Apple existant et acceptez les conditions. Accéder aux Réglages de votre iPhone : Allez dans Général, puis Mise à jour logicielle, et enfin Mises à jour bêta. Sélectionner iOS 18 Developer Beta : Revenez à la page précédente et attendez quelques secondes pour le rafraîchissement. Télécharger et Installer : Une fois iOS 18 beta 2 apparu comme mise à jour disponible, cliquez sur Télécharger et Installer.

Connectez votre iPhone à une source d’alimentation jusqu’à la fin du processus d’installation.

Apple a également publié de nouvelles bêtas développeurs pour visionOS 2 et watchOS 11. Les versions complètes des mises à jour de l’OS sont prévues pour cet automne.