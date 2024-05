Build 2024 : GitHub Copilot lance des extensions pour élargir ses capacités

Lors de la conférence Build de Microsoft, centrée cette année sur l’intelligence artificielle, GitHub a annoncé une grande nouveauté pour son outil phare GitHub Copilot : les GitHub Copilot Extensions.

Ces extensions permettent aux développeurs de doter Copilot de compétences supplémentaires provenant de tiers, élargissant ainsi ses capacités.

Les partenaires de lancement couvrent une large gamme de compétences, incluant DataStax, Docker, LambdaTest, LaunchDarkly, McKinsey & Company, Microsoft Azure et Teams, MongoDB, Octopus Deploy, Pangea, Pinecone, Product Science, ReadMe, Sentry et Stripe. Cette diversité assure que les développeurs pourront bénéficier de multiples fonctionnalités intégrées directement dans leur workflow.

Un objectif ambitieux pour GitHub Copilot

Mario Rodriguez, SVP of Product chez GitHub, explique :

Notre objectif est de faire de GitHub Copilot la plateforme d’IA la plus intégrée, puissante et intelligente, avec des possibilités illimitées pour accélérer le progrès humain. Programmer en langage naturel continuera à abaisser la barrière d’entrée pour quiconque souhaite créer des logiciels. Aujourd’hui, nous nous rapprochons d’un futur où un milliard de personnes pourront développer sur GitHub, avec Copilot comme plateforme intelligente qui s’intègre à tout outil de la pile technologique des développeurs, entièrement en langage naturel.

Ces extensions seront disponibles dans le GitHub Marketplace, et les développeurs auront également la possibilité de créer leurs propres extensions privées pour s’intégrer à leurs systèmes internes et API. L’idée est d’aider les développeurs à rester concentrés et à interagir avec ces systèmes en langage naturel, sans avoir à changer de contexte.

Des exemples concrets d’utilisation

Les extensions permettront des interactions variées et utiles. Par exemple, les utilisateurs de l’outil de déploiement Octopus pourront vérifier l’état de leurs déploiements, les utilisateurs de Sentry pourront résoudre des problèmes dans leurs pipelines de déploiement, et les utilisateurs de DataStax pourront interagir avec leurs bases de données, le tout en langage naturel.

Disponibilité en préversion privée

Pour l’instant, GitHub Copilot Extensions sont en préversion privée. Les développeurs intéressés peuvent s’inscrire pour essayer ces nouvelles fonctionnalités et contribuer à leur développement avant leur lancement public.