Apple annonce un nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec la puce Apple M1 à 1 449 euros

Apple a annoncé son premier ordinateur portable MacBook Pro qui fonctionnera avec un processeur conçu par Apple lors de son événement « One More Thing », inaugurant ainsi une nouvelle ère d’ordinateurs Mac. En effet, en plus du nouveau MacBook Air, Apple a également annoncé un MacBook Pro avec la puce Apple M1 basée sur une architecture ARM. Comme pour le Air, le nouveau MacBook Pro a le même aspect que la génération précédente et est équipé du même écran Retina 13 pouces, mais il y a des améliorations sous le capot.

Apple affirme que le processeur M1 est jusqu’à 2,8 fois plus rapide en termes de performances CPU, et 5 fois plus rapide en termes de performances GPU par rapport au MacBook Pro de dernière génération. Et la société affirme que le nouveau MacBook Pro peut lire des séquences 8K ProRes dans DaVinci Resolve sans perdre une seule image — cela semble incroyable.

Les options de configuration sont soit 8 Go soit 16 Go de RAM, ainsi que 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To de SSD. (Apple ne proposera toutefois qu’une seule option de processeur M1).

L’ordinateur portable est toujours équipé des mêmes ports Thunderbolt, avec cette fois-ci la prise en charge de l’USB 4, et de la matrice de trois micros de qualité studio que nous avons également vue dans la génération précédente du MacBook Pro.

Tout comme le MacBook Air, la caméra HD FaceTime bénéficie d’améliorations grâce au nouveau ISP de la puce M1. Vous obtenez une meilleure réduction du bruit, une plus grande gamme dynamique et une détection des visages également.

Quid des applications ?

Mais si la transition est un grand pas en avant, Apple s’y prépare depuis qu’elle a annoncé qu’elle allait passer à ses propres puces. En juin dernier, la société a déjà présenté des applications comme Microsoft Office et Adobe Photoshop et Lightroom fonctionnant sur des puces Apple. (Il est clair qu’il faudra un certain temps pour les mettre en place : Lightroom ne sera pas disponible sur les puces Apple avant le mois prochain, et d’autres applications clés, comme Photoshop, ne seront pas lancées avant 2021). Et bien sûr, les propres applications de niveau professionnel d’Apple, comme Final Cut Pro ou Logic, ont déjà été entièrement portées pour fonctionner sur les Mac dotés d’une puce ARM.

Mais le nouveau MacBook Pro d’Apple ne se contentera pas d’exécuter ces applications professionnelles : il sera également compatible avec l’immense bibliothèque d’applications iOS et iPad existantes, ce qui pourrait considérablement élargir les options d’applications disponibles pour les utilisateurs lors du lancement.

À partir de 1 449 euros

En termes d’autonomie, il y a évidemment des améliorations grâce à la nouvelle puce M1. Apple affirme que le MacBook Pro offre 17 heures de navigation sur le Web et 20 heures de lecture vidéo. C’est assez impressionnant comparé à l’autonomie de la batterie revendiquée pour la précédente génération du MacBook Pro. Selon Apple, cela représente 10 heures de plus qu’auparavant et la plus longue autonomie jamais offerte sur un Mac.

Le nouveau MacBook Pro avec son processeur M1 est proposé à partir de 1 449 euros, mais les utilisateurs du secteur de l’éducation peuvent l’obtenir pour moins cher. L’ordinateur portable peut être précommandé immédiatement et sera mis en vente ce jeudi.

Les nouveaux MacBook Pro ne sont pas les seuls nouveaux Mac fonctionnant sur la puce Apple Silicon. La société a également annoncé un nouveau MacBook Air de 13 pouces et un nouveau Mac mini, tous deux fonctionnant sur une puce M1.