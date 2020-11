Apple annonce un nouveau Mac mini avec la puce Apple M1 à partir de 799 euros

Lors de son événement spécial hier soir, Apple a lancé trois nouveaux Mac avec la nouvelle puce Apple M1. Le nouveau MacBook Air et le nouveau MacBook Pro, et puis il y a le nouveau MacBook mini qui se dote également de la puce ARM, Apple M1.

Comme prévu, la puce M1 apporte des améliorations considérables aux performances que l’on peut attendre du Mac mini. En fait, Apple affirme que le Mac mini est désormais 3 fois plus rapide en termes de performances CPU et qu’il offre des graphiques 6 fois plus rapides que la précédente génération de Mac mini quadricœur. La nouvelle puce M1 offre également un apprentissage machine 15 fois plus rapide que le Mac mini de dernière génération.

En outre, Apple affirme que le nouveau Mac mini est jusqu’à 60 % plus économe en énergie, grâce à la puce M1.

Pour les ports, le Mac mini dispose de pratiquement tous les ports dont vous avez besoin. Il y a deux ports USB Type-A, deux ports Thunderbolt, un port Ethernet et un port HDMI à l’arrière de l’appareil, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm. De plus, le Mac mini prend désormais en charge le Pro Display XDR à sa pleine résolution 6K grâce aux ports Thunderbolt plus rapides.

Apple affirme que le nouveau Mac mini, grâce à la puce M1, peut effectuer un certain nombre de tâches plus rapidement que son prédécesseur, notamment :

Compiler le code Xcode jusqu’à 3 fois plus vite

Jouez à Shadow of the Tomb Raider avec une fréquence d’images jusqu’à 4x plus élevée

Rendre une timelinne complexe dans Final Cut Pro jusqu’à 6x plus rapidement

Jusqu’à 3 fois plus de plugins en temps réel dans Logic Pro

Augmenter la résolution d’une photo dans Pixelmator Pro jusqu’à 15x plus rapidement

À partir de 799 euros

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur le Mac mini, puisqu’il s’agit en fait d’un ordinateur de bureau compact, mais les améliorations de performances qu’Apple revendique pour cette machine sont néanmoins assez impressionnantes.

Le nouveau Mac mini équipé de la puce Apple M1 est proposé au prix de 799 euros, soit 100 euros de moins que le précédent Mac mini. Il sera mis en vente à partir de jeudi, mais vous pouvez le précommander tout de suite.

Le Mac mini n’est que le premier de ce que l’on croit être une gamme complète de machines de bureau basées sur la puce Apple M1 en cours de développement, y compris un nouvel iMac et une version potentiellement plus petite du Mac Pro.