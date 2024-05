Accueil » Test du casque Sennheiser Accentum Plus : Plus qu’une simple mise à niveau

Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois du casque Sennheiser Accentum Plus, j’ai d’abord pensé que Sennheiser s’était mis dans le pétrin. Pourquoi ? Eh bien, le Accentum Plus est arrivé peu de temps après le casque Accentum original, qui manquait de certaines fonctionnalités phares, comme la réduction adaptative du bruit, l’auto-pause, les commandes tactiles et même un étui de transport.

Le Sennheiser Accentum Plus corrige ces omissions et offre une performance qui est un cran au-dessus de la paire originale, bien qu’il le fasse avec un prix plus élevé.

« ACCENTUM Plus élargit les fonctionnalités les plus prisées du MOMENTUM 4, tout en conservant l’esprit de la valeur exceptionnelle de la famille ACCENTUM », explique Christian Ern, Principal Product Manager chez Sennheiser. « Le modèle Plus se positionne parfaitement à la convergence d’un son captivant et des technologies pratiques. »

Dans la boîte, on retrouve :

Casque Accentum Plus

Câble USB avec connecteur USB-C et connecteur USB-A

Câble audio analogique avec jack 3.5 mm et 2.5 mm

Boîtier de transport

Guide de démarrage rapide

Guide de sécurité

Sennheiser Accentum Plus : design

De mon point de vue, il est tentant de comparer de près le Sennheiser Accentum et le Accentum Plus et de voir quelles sont les différences. Selon Sennheiser, il s’agit effectivement du même cadre, de la même construction et de la même esthétique.

Ce qui est définitivement nouveau, c’est l’introduction de commandes tactiles. Alors que le Accentum utilisait des commandes physiques pour la lecture, le Accentum Plus déplace ces commandes sur l’écouteur droit. Bien que les gestes et les pressions soient réactifs, j’ai parfois eu l’impression que la réponse souhaitée était obtenue par accident plutôt qu’intentionnellement, certains gestes et pressions nécessitant plusieurs tentatives. C’est un problème avec la plupart des écouteurs qui utilisent des commandes tactiles et le Accentum Plus ne l’a pas entièrement résolu.

Les couleurs sont fournies dans les versions noire et blanche, les Accentum Plus sont des écouteurs fonctionnels comme les Momentum 4 Wireless plutôt que des écouteurs flashy. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange, car je préfère de loin le confort à l’esthétique, mais pour ceux qui veulent un peu de style, ce n’est pas la direction que prennent les écouteurs de Sennheiser.

L’étui de transport et la prise jack 3,5 mm sont également nouveaux. Si vous n’aimez pas que vos écouteurs s’abîment dans votre sac, ou si vous voulez garder des accessoires comme votre câble de charge USB-C et votre câble auxiliaire de 3,5 mm au même endroit lorsque vous voyagez, c’est une raison de plus d’opter pour le Accentum Plus.

Sennheiser Accentum Plus : caractéristiques

Le Accentum standard était doté d’un Hybrid ANC, ce qui signifie essentiellement qu’il bloquait les sons externes tout en minimisant le bruit entre l’écouteur et vos oreilles. Le Sennheiser Accentum Plus remplace ce système par le Hybrid Adaptive ANC, qui ajuste automatiquement l’intensité de la suppression de bruit appliquée, en fonction de la quantité de bruit autour de vous.

Les performances de l’ANC sont meilleures que celles du précédent Accentum. Il a toujours besoin de l’aide du contrôle du volume pour se débarrasser de plus de bruits extérieurs, mais porté dans un avion et comparé au Accentum standard, il a supprimé davantage de bruits ambiants dans l’habitacle.

Il gère mieux le bruit du vent, ce qui rend l’expérience plus silencieuse, et la distorsion sur le tube est réduite au minimum lorsqu’il s’agit de bruits forts. C’est une meilleure expérience ANC dans son ensemble, le mode Transparence étant le même (assez naturel avec une bonne clarté et une amplification des sons externes).

La prise en charge Bluetooth inclut SBC, AAC, aptX, et remplace aptX HD par aptX Adaptive. Le résultat est une performance sans fil beaucoup plus fluide que celle dont le Accentum était capable. Je n’ai pas rencontré beaucoup, voire pas du tout, d’interruptions de connexion sans fil dans les gares et le centre de Lisbonne, alors qu’avec l’e ccentum standard, les interruptions de connexion étaient beaucoup plus fréquentes.

Le Bluetooth multipoint est pris en charge et le nouveau casque de Sennheiser se connecte par défaut à l’appareil qui joue l’audio, à moins que vous ne le changiez dans les paramètres. D’une manière générale, le Accentum Plus offre de meilleures performances sans fil que le Accentum original.

Sennheiser Accentum Plus : qualité du son

Téléchargez l’application Sound Control et vous pourrez personnaliser les paramètres et les performances des écouteurs, notamment ajuster l’égaliseur avec un préréglage à 5 bandes (ou utiliser les modes Bass Boost et Podcast), modifier manuellement la suppression du bruit, changer la tonalité latérale (pour les appels) et mettre à jour le micrologiciel du Accentum Plus.

Des fonctions telles que Sound Check permettent de créer un égaliseur spécifique adapté à vos capacités auditives. Sound Zones vous permet de définir des » zones » par géolocalisation et d’appliquer des paramètres audio préférentiels lorsque vous entrez dans ces zones ou que vous les quittez. Pour accéder à ces deux fonctions, vous devez créer un compte Sennheiser.

La qualité sonore du Sennheiser Accentum Plus n’est pas très différente de celle du modèle Accentum, ce qui ne devrait pas être une surprise. Les hautes fréquences sont clairement perçues, bien que la performance des basses reste mitigé, sans beaucoup de profondeur pour donner de l’impact aux basses fréquences.

Le Bass Boost fourni dans l’application se fait au détriment de la clarté des médiums et des aigus, et réduit également l’espace sonore. Un casque comme le Skullcandy Crusher ANC XT 2 vous conviendrait mieux.

Le Accentum Plus fait preuve d’une bonne maîtrise des médiums, avec de bons niveaux de détails, ainsi qu’une bonne clarté sur toute la gamme de fréquences.

Sennheiser Accentum Plus : autonomie

Sennheiser annonce une autonomie de 50 heures avec l’ANC activé. Lors d’un trajet de 5 heures, la batterie a chuté que de 90 %, ce qui signifie que le Accentum Plus atteint cet objectif. En regardant les spécifications, il semble qu’il faille un peu plus de 3,5 heures pour une charge complète, tandis qu’une charge de 10 minutes permet 5 heures de lecture.

Sennheiser Accentum Plus : verdict

Le Sennheiser Accentum Plus est un casque facile à vivre et très divertissant. L’atténuation du bruit est meilleure, tout comme la performance sans fil. En ce qui concerne le groupe de casques autour de la barre des 230 euros, il s’agit de la performance la plus cohérente que j’ai rencontrée.

Évidemment, il n’est pas parfait, avec des basses plus percutantes que profondes. C’est le type de son qui est le plus neutre et le plus mesuré, et qui pourrait ne pas plaire à ceux qui recherchent plus de caractère et de personnalité dans leur casque.

Néanmoins, le Sennheiser Accentum Plus a réalisé la meilleure performance globale pour un casque de ce prix. Le roi du milieu de gamme ? Il pourrait bien l’être.