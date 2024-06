Motorola lève le voile sur le Moto Tag, votre nouvel allié pour retrouver vos objets

Motorola a officiellement annoncé le lancement de son nouveau tracker Bluetooth, appelé « Moto Tag », conçu pour aider les utilisateurs à garder une trace de leurs objets de valeur. Ce dispositif utilise le réseau Google Find My Device et la technologie UWB pour localiser avec précision les objets étiquetés, et ce, pratiquement partout dans le monde.

Le Moto Tag est conçu pour fonctionner parfaitement avec la plupart des smartphones Android et s’intègre dans l’écosystème des appareils Motorola. Il peut être attaché à des clés, des portefeuilles, des bagages ou tout autre objet de valeur, offrant aux utilisateurs la tranquillité d’esprit en leur permettant de localiser facilement leurs affaires en cas de perte ou de déplacement.

L’une des caractéristiques principales du Moto Tag est sa sécurité et sa confidentialité améliorées. Il fonctionne avec le réseau Google Find My Device, qui est sécurisé par défaut et conçu pour être privé. Les données de localisation des utilisateurs sont chiffrées de bout en bout, garantissant que seul le propriétaire du tracker ou une personne avec qui il l’a partagée peut voir sa position.

De plus, le Moto Tag est compatible avec les alertes automatiques pour les trackers inconnus sur Android et iOS, protégeant ainsi les utilisateurs contre le suivi non désiré.

Fonctionnalités et spécifications du Moto Tag

Le Moto Tag comprend également un bouton multifonction dédié qui peut faire sonner un smartphone égaré, capturer des photos sur un smartphone Motorola, ou réaliser d’autres actions personnalisables. Voici quelques-unes de ses caractéristiques et spécifications notables :

Utilisation du réseau Google Find My Device et de la technologie UWB

Compatibilité avec la plupart des smartphones Android

Sécurité et confidentialité renforcées avec chiffrement de bout en bout

Bouton multifonction pour diverses actions

Design élégant compatible avec des accessoires tiers

Résistance à l’eau et à la poussière IP67

Pile CR2032 avec une durée de vie d’un an

Une expérience utilisateur améliorée

Motorola a collaboré avec Google pour garantir une expérience utilisateur fluide. Grâce à cette collaboration, la configuration du Moto Tag est facile avec Google Fast Pair, et les utilisateurs peuvent personnaliser diverses options dans l’application Moto Tag. Erik Kay, vice-président de l’ingénierie chez Google, a exprimé sa fierté de travailler avec des partenaires comme Motorola pour simplifier la recherche des objets sur Android.

Find My Device offre une expérience véritablement unique aux utilisateurs d’Android grâce à notre écosystème ouvert qui donne aux gens la liberté de choisir et un réseau participatif de plus d’un milliard d’appareils pour aider à retrouver vos objets et appareils perdus ou égarés, où qu’ils se trouvent. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires pour rendre la recherche de vos affaires simple et fluide sur Android.

Disponibilité et prix

Motorola n’a pas encore annoncé de prix spécifiques ni de dates de sortie pour le Moto Tag. Cependant, il a été rapporté que le tracker Bluetooth sera mis en vente le 2 août au prix de 29 dollars ou de 99 dollars pour un pack de quatre.