Accord historique : Julian Assange libéré après 62 mois de détention

Après des années d’exil et de lutte contre l’extradition vers les États-Unis, Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a conclu un accord avec les États-Unis qui lui permettra d’être libéré. Il a quitté la prison de haute sécurité de Belmarsh le matin du 24 juin, après y avoir passé 1901 jours. La Haute Cour de Londres lui a accordé une libération sous caution, et il a été libéré à l’aéroport de Stansted dans l’après-midi, où il a embarqué dans un avion et a quitté le Royaume-Uni.

Julian Assange était recherché par les autorités américaines pour son rôle dans la divulgation de secrets militaires via son site Web WikiLeaks. Selon CNN, Julian Assange plaidera coupable en échange de l’acceptation par les procureurs d’une peine de 62 mois qui le dédommagera des 62 mois qu’il a déjà passés dans une prison londonienne.

Il a été accusé d’avoir « sciemment et illégalement conspiré avec Chelsea Manning » pour publier des documents militaires américains classifiés en 2010. En 2013, Manning avait été condamnée à 35 ans de prison avant que sa peine ne soit commuée par le président Barack Obama en 2017. Elle a été emprisonnée à nouveau en 2019 pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury sur WikiLeaks et Assange, avant d’être libérée en 2020.

Les plus de 700 000 documents divulgués par Manning à WikiLeaks ont révélé des méfaits des États-Unis dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak, notamment la vidéo intitulée « Collateral Murder », montrant des pilotes d’hélicoptère américain tuant un groupe de civils à Bagdad, dont deux journalistes de Reuters.

Cet accord est une grande victoire pour Assange, qui était sous le coup de 18 chefs d’accusation susceptibles de lui valoir une peine de 175 ans. L’accord permettra enfin à Assange de retourner dans son pays d’origine, l’Australie.

Un juge doit encore approuver la libération de Julian Assange

Comme le souligne CNN, les autorités australiennes ont fait pression sur les États-Unis pour qu’ils acceptent un accord, le président Joe Biden ayant laissé entendre ces derniers mois qu’un tel accord était possible.

L’accord doit encore être approuvé par un juge.