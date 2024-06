Gmail introduit les résumés d’e-mails par Gemini sur Android et iOS

Gmail pour Android et iOS se dote de nouvelles fonctionnalités d’IA avec l’introduction de résumés d’e-mails générés par Gemini.

Jusqu’à présent, la fonctionnalité principale d’IA sur Gmail mobile était l’option « Aidez-moi à écrire ». Désormais, le bouton « Résumer cet e-mail » alimenté par Gemini commencera à apparaître sous la ligne d’objet des e-mails, offrant une vue rapide du contenu pour les discussions contenant plus de deux réponses. Cette fonctionnalité apparaîtra sous la forme d’une bulle Gemini glissant depuis le bas de l’écran. Les utilisateurs pourront donner leur avis en attribuant un pouce en l’air ou en bas.

La version complète sera disponible dans les semaines à venir, tandis que Google prévoit de lancer les fonctions « Réponse intelligente contextuelle » et « Q&R Gmail » le mois prochain.

Pour la version Web de Gmail, le panneau latéral Gemini 1.5 Pro permet aux utilisateurs de poser des questions, de récupérer des informations spécifiques à partir des e-mails de leur boîte de réception ou des fichiers Google Drive, de résumer un fil de discussion et de proposer des réponses.

Ces améliorations pourraient être utiles, mais elles ne seront disponibles que pour les utilisateurs payants de Gemini : vous devrez être un client de Google Workspace avec un module complémentaire Gemini Business ou Enterprise, un module complémentaire Gemini Education ou Education Premium, ou un abonné Google One AI Premium. Je vous déconseille également de vous fier entièrement à ces outils pour le travail ; étant donné que l’IA peut parfois halluciner, assurez-vous de bien vérifier un e-mail important que Gemini vous aide à rédiger avant de l’envoyer.

L’intégration de l’IA par Google

Les fonctionnalités Gemini de Gmail s’inscrivent dans une démarche plus large d’intégration de l’IA sur différentes plateformes. Lors de l’événement I/O 2024, Google a annoncé que Gemini peut désormais rechercher plus efficacement les médias avec « Ask Photos », améliorant ainsi la recherche d’images grâce au modèle le plus récent.

De plus, Google a amélioré son navigateur et son moteur de recherche grâce à la technologie d’IA multimodale, offrant une nouvelle approche pour profiter de la recherche générative. Gemini permettrait aux utilisateurs de présenter brièvement le contenu Web, comme l’aperçu IA, tout en offrant des options ajustables pour une personnalisation accrue.