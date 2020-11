L’iPhone 12 Pro Max reçoit le prix du meilleur écran pour smartphone

Le service d’étalonnage et d’optimisation des écrans, DisplayMate, a décerné à l’iPhone 12 Pro Max le prix du « meilleur écran de smartphone » pour avoir obtenu la note de A+, la plus haute performance d’affichage jamais obtenue. Un examen détaillé de l’écran Super Retina XDR du smartphone par l’entreprise a révélé qu’il égalait ou surpassait 11 records de performances d’affichage pour smartphone, ce qui en fait peut-être l’un des meilleurs de sa catégorie.

À l’instar de DxOMark pour la photo, DisplayMate est un service avancé de calibrage et d’optimisation de l’affichage qui utilise des modèles de test et de calibrage propriétaires pour déterminer la qualité de l’affichage.

Il est à noter que DisplayMate a récompensé les écrans d’iPhone avec les notes « les plus élevées » ou « les meilleures » dans presque toutes les catégories au cours des dernières années, l’iPhone 11 Pro ayant égalé ou établi 9 records de performance d’affichage l’année dernière, tandis que l’iPhone XS Max avait fait de même dans 8 catégories l’année précédente. Cela dit, battre 11 nouveaux records d’affichage n’est pas une mince affaire, alors examinons toutes les catégories dans lesquelles l’appareil a marqué des points records.

Avant toute chose, sachez que l’iPhone 12 Pro Max est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 778 × 1 284 pixels et une densité de pixels de 458 ppp.

Selon DisplayMate, les nouveaux records comprennent la plus grande précision absolue des couleurs, la plus grande précision du contraste de l’image et de l’échelle d’intensité, le plus petit changement de précision des couleurs, le taux de contraste le plus élevé, la plus faible réflectance de l’écran, la plus haute résolution visible de l’écran, la plus petite variation de luminosité avec l’angle de vue, ou encore le plus haut taux de contraste du plein écran en lumière ambiante et la plus haute luminosité du plein écran pour les smartphones OLED.

« L’écran de l’iPhone 12 Pro Max répond donc à tous les critères et exigences pour obtenir la note A+ de DisplayMate, ce qui lui vaut la plus haute note d’évaluation globale de DisplayMate et la plus haute note de performance d’affichage de A+ », peut-on lire sur le site Web de DisplayMate.

Et le taux de rafraîchissement dans tout ça ?

En ce qui concerne le taux de rafraîchissement de 60 Hz du smartphone, que beaucoup ont qualifié de décevant au milieu d’une gamme toujours croissante de panneaux avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et même à 144 Hz, le rapport a conclu qu’il « devrait convenir à la plupart des applications ».

Ce n’est peut-être pas une approbation enthousiaste en soi, mais on ne peut guère contester la note globale que le smartphone a reçue. Alors, vous cherchez à mettre la main sur l’iPhone 12 Pro Max ?