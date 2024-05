OpenAI dévoile l’application de bureau ChatGPT pour macOS

L’attente a été longue, mais ChatGPT dispose désormais d’une application de bureau, mais elle n’est disponible que sur macOS pour l’instant. Commençons par un petit avertissement : les premiers résultats de recherche Google pour « ChatGPT desktop download » sont tous des escroqueries. Ne cherchez pas cette application sur Google. Ouvrez le site Web de ChatGPT et téléchargez-la à partir de là.

Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, a annoncé la nouvelle lors d’un événement organisé mardi, au cours duquel elle a également indiqué que ChatGPT bénéficiait d’une interface utilisateur rafraîchie.

Dans la démo présentée par OpenAI, les utilisateurs pouvaient ouvrir l’application de bureau ChatGPT dans une petite fenêtre, à côté d’une autre application. Ils posaient à ChatGPT des questions sur ce qui se trouvait à l’écran, en le tapant ou en le disant. ChatGPT pouvait alors répondre en fonction de ce qu’il « voyait ».

OpenAI indique que les utilisateurs peuvent poser une question à ChatGPT en utilisant le raccourci clavier Option + Espace, ainsi que prendre des captures d’écran et en discuter au sein de l’application. Cette mini-fenêtre ressemble beaucoup à l’outil de recherche Spotlight de macOS, ce qui, je suppose, est intentionnel, puisqu’ils utilisent des raccourcis clavier presque identiques.

Cette mini-fenêtre devrait être utile pour générer, copier et coller du texte dans le cadre d’un travail professionnel ou créatif, mais vous pouvez également y glisser des captures d’écran ou d’autres images pour une analyse rapide. Certaines des fonctionnalités visuelles et vocales de GPT-4o sont également incluses dans l’application de bureau. Vous pouvez demander à l’application de regarder ce qui se trouve sur votre écran, par exemple, ou appuyer sur l’icône du casque pour entamer une conversation vocale.

Les utilisateurs gratuits et payants pourront accéder à la nouvelle application, mais elle ne sera disponible que pour les utilisateurs de ChatGPT Plus à partir d’aujourd’hui, avant un déploiement plus large dans « les semaines à venir ».

OpenAI prévoit de lancer une version Windows de l’application « plus tard dans l’année ». ChatGPT est déjà disponible sous forme d’application sur iOS et Android.

OpenAI a dévoilé une nouvelle interface utilisateur de ChatGPT sur le Web

OpenAI a également partagé une image de la nouvelle interface utilisateur de ChatGPT sur le Web, et il semble qu’elle apporte des changements mineurs à l’écran d’accueil et à la disposition des messages. « Nous savons que ces modèles deviennent de plus en plus complexes », explique Mirati. « Mais nous voulons que l’expérience de l’interaction devienne plus naturelle, plus facile, et que vous ne vous concentriez pas du tout sur l’interface utilisateur, mais sur la collaboration avec ChatGPT ».

Outre la nouvelle application et la nouvelle interface utilisateur, l’entreprise a également présenté son nouveau modèle GTP-4o, qui est gratuit pour tous les utilisateurs.