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Apple n’aurait pas abandonné son iPhone « tout en verre » : un iPhone 20 toujours prévu pour les 20 ans de l’iPhone

Apple n’aurait pas abandonné son iPhone « tout en verre » : un iPhone 20 toujours prévu pour les 20 ans de l’iPhone

Les rumeurs annonçant l’abandon du futur iPhone anniversaire auront été de courte durée. Alors qu’un récent rapport évoquait la suppression du très ambitieux projet d’iPhone « tout en verre », de nouvelles informations de Bloomberg viennent nuancer ce scénario. Apple aurait certes revu sa copie, mais n’aurait pas renoncé à célébrer les vingt ans de l’iPhone avec un modèle profondément repensé.

Selon Mark Gurman, l’entreprise préparerait toujours un iPhone 20 pour 2027, un appareil au design largement dominé par le verre, même si certaines ambitions techniques auraient été revues afin de garantir une production à grande échelle.

Apple pourrait passer directement de l’iPhone 18 à l’iPhone 20

Comme en 2017, lorsque la marque avait volontairement ignoré l’iPhone 9 pour lancer directement l’iPhone X à l’occasion du dixième anniversaire, Apple pourrait reproduire cette stratégie marketing.

L’objectif serait cette fois de célébrer les 20 ans de l’iPhone, lancé en juin 2007, avec un modèle baptisé iPhone 20, en faisant l’impasse sur l’appellation « iPhone 19 ». Cette approche renforcerait le caractère symbolique de ce lancement, appelé à devenir l’un des plus importants de la décennie pour Apple.

Un design toujours centré sur le verre… mais moins extrême

Les premières fuites décrivaient un appareil spectaculaire :

écran sans aucune bordure visible

Face ID et caméra frontale intégrés sous la dalle

disparition complète de Dynamic Island

boutons haptiques sans pièces mécaniques

suppression du port USB-C au profit d’une recharge MagSafe exclusivement sans fil

Selon Bloomberg, une partie de cette vision aurait finalement été abandonnée. Les difficultés de fabrication, notamment liées au rendement industriel, auraient contraint Apple à simplifier le projet afin de pouvoir produire des dizaines de millions d’exemplaires.

Le futur iPhone conserverait néanmoins une conception « glass-centric », avec une façade entièrement en verre, un dos également en verre, des bords incurvés reliant les deux faces et un châssis métallique central assurant la rigidité de l’ensemble.

Autrement dit, le verre resterait au cœur de l’identité du produit, sans aller jusqu’au concept entièrement monobloc imaginé au départ.

Les difficultés industrielles auraient changé la donne

Quelques jours auparavant, un rapport de l’analyste Edison Lee (Jefferies) affirmait que le projet original avait été purement annulé. Selon ses vérifications auprès de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le design intégralement en verre présentait des difficultés trop importantes pour être produit avec des rendements satisfaisants.

Cette analyse avait même conduit Jefferies à abaisser sa recommandation sur l’action Apple, estimant que la disparition de ce modèle anniversaire pourrait réduire son potentiel commercial. Les informations de Bloomberg dessinent aujourd’hui un scénario différent : le concept n’est pas abandonné, mais adapté aux contraintes industrielles.

Le développement serait déjà très avancé

À environ un an de la finalisation industrielle, Apple aurait déjà arrêté le design de ses futurs modèles. Les versions Pro seraient actuellement connues en interne sous les noms de code V73 et V74, tandis que les prototypes poursuivraient leurs phases de validation.

À ce stade du développement, il devient généralement très difficile pour Apple de modifier profondément l’architecture d’un produit, ce qui renforce la crédibilité d’un design désormais stabilisé.

Apple prépare déjà une immense vague de renouvellement

Au-delà du design, le contexte commercial joue largement en faveur d’Apple. Les analystes estiment qu’en 2027, plus de 1,3 milliard d’iPhone actifs auront atteint un âge suffisant pour justifier un renouvellement. Parmi eux, environ 850 millions d’appareils ne seraient pas compatibles avec les fonctions les plus avancées d’Apple Intelligence, notamment la nouvelle génération de Siri reposant sur l’IA.

Cette situation pourrait créer un important effet d’entraînement pour les futurs iPhone, en particulier si Apple réserve certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses nouvelles générations de processeurs.

L’iPhone pliable ouvrira la voie avant le grand anniversaire

Avant cet iPhone 20, Apple devrait toutefois franchir une autre étape importante. Les rumeurs convergent vers une présentation, dès cette année, du premier iPhone Ultra pliable, qui inaugurerait une nouvelle catégorie de produits premium.

L’année 2027 verrait ensuite arriver les modèles plus classiques de la gamme iPhone 18 ainsi que leurs déclinaisons Air et « e », avant que l’iPhone 20 ne vienne incarner le véritable tournant technologique de la décennie.

Apple privilégie désormais l’équilibre entre innovation et production

Cette évolution illustre une stratégie devenue récurrente chez Apple. Plutôt que de lancer un produit révolutionnaire mais difficile à fabriquer, la marque semble préférer ajuster ses ambitions afin de garantir une production mondiale capable de répondre à une demande massive.

L’iPhone 20 pourrait ainsi ne pas être le smartphone totalement futuriste imaginé dans les premières rumeurs, mais il conserverait suffisamment d’innovations esthétiques pour marquer les vingt ans de l’appareil qui a profondément transformé l’industrie mobile.