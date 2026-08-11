L’iPhone pourrait franchir un nouveau cap en photographie mobile, mais il faudra faire preuve de patience. Sony et TSMC prépareraient un investissement colossal destiné à développer une nouvelle génération de capteurs CMOS haut de gamme, avec Apple parmi les premiers bénéficiaires potentiels.

Si le projet se concrétise, les futurs iPhone pourraient profiter de capteurs plus performants, capables d’améliorer la qualité d’image tout en intégrant davantage d’intelligence artificielle directement au niveau du matériel.

Sony et TSMC préparent une usine à plus de 6 milliards de dollars

Selon les informations publiées par Nikkei Asia, Sony et TSMC envisagent de créer une coentreprise dédiée à la production de capteurs d’image avancés dans la préfecture de Kumamoto, au Japon.

Le projet représenterait un investissement supérieur à 6 milliards de dollars (plus d’un trillion de yens), réparti entre les deux partenaires : Sony à 60 %, et TSMC à 40 %. Toutefois, la production de masse ne devrait pas débuter avant 2029, ce qui exclut naturellement les prochaines générations d’iPhone, y compris les très attendus iPhone 18 Pro.

L’objectif est double : développer une nouvelle génération de capteurs premium tout en sécurisant une partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale, aujourd’hui fortement concentrée à Taïwan.

Apple pourrait être l’un des premiers bénéficiaires

Le rapport indique que ces futurs capteurs seraient destinés aux smartphones haut de gamme, avec les futurs iPhone parmi les appareils susceptibles de les adopter. Ce scénario paraît cohérent. Apple fait déjà largement confiance à Sony pour ses capteurs photo depuis plusieurs générations d’iPhone. Malgré une concurrence de plus en plus agressive portée par Samsung et OmniVision, le constructeur japonais conserve plus de la moitié du marché mondial des capteurs CMOS.

En renforçant son partenariat avec TSMC — déjà partenaire stratégique d’Apple pour les puces Apple Silicon et les processeurs A-Series — Sony pourrait accélérer le développement de nouvelles technologies tout en répartissant les coûts industriels d’une telle infrastructure.

Pour Apple, cela représenterait également une opportunité de sécuriser ses approvisionnements sur un composant devenu essentiel dans la course à la photographie mobile.

Des capteurs dopés à l’intelligence artificielle

À ce stade, très peu de détails techniques ont filtré. Les premières informations évoquent néanmoins une amélioration des performances des capteurs grâce à une intégration plus poussée de traitements basés sur l’intelligence artificielle directement au niveau du composant.

L’objectif serait notamment d’améliorer la reconnaissance des scènes et des sujets, la gestion de la plage dynamique (HDR), la restitution des détails et les performances en basse lumière.

Toutefois, la frontière reste délicate. Les utilisateurs les plus exigeants apprécient les progrès matériels, mais se montrent souvent plus réservés face aux traitements logiciels trop agressifs qui modifient l’apparence réelle d’une photographie.

Si cette intelligence artificielle sert principalement à optimiser la capture des données sans dénaturer le rendu final, Apple pourrait franchir une nouvelle étape dans la qualité d’image de ses futurs iPhone.

Une concurrence toujours plus féroce

Cette annonce intervient alors que la bataille des capteurs photo s’intensifie. Samsung multiplie les innovations autour de sa gamme ISOCELL, avec notamment son nouveau capteur 200 MP HPC, capable d’améliorer sensiblement la gestion de la lumière et les performances HDR grâce à sa technologie DeepPix. D’autres constructeurs chinois comme Xiaomi, Vivo ou OPPO continuent également de miser sur des capteurs toujours plus grands et des traitements d’image sophistiqués.

Dans ce contexte, Sony entend préserver son leadership sur un marché où l’innovation se joue désormais autant au niveau du silicium que des algorithmes.

Une stratégie qui dépasse la photographie

Au-delà de la qualité d’image, cette alliance possède également une forte dimension géopolitique. Pour TSMC, développer une nouvelle capacité de production au Japon permet de réduire sa dépendance industrielle à Taïwan, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes autour des semi-conducteurs.

Sony, de son côté, sécurise ses capacités de fabrication tout en partageant les investissements nécessaires au développement de capteurs toujours plus complexes.

Si ce calendrier est respecté, les premiers iPhone équipés de ces nouveaux capteurs n’arriveraient pas avant la fin de la décennie. D’ici là, Apple continuera d’affiner sa photographie computationnelle, tandis que la prochaine grande révolution pourrait bien venir… directement du capteur lui-même.