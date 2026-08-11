L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase de transparence. Anthropic a confirmé que tous les contenus générés par ses modèles, dont Claude, intégreront désormais un filigrane numérique (watermark) destiné à identifier leur origine.

Cette évolution répond directement aux exigences du Règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en application début août.

Au-delà d’une simple contrainte réglementaire, cette décision illustre la transformation progressive de l’IA générative, où la traçabilité devient un enjeu aussi important que les performances des modèles.

Un marquage intégré directement au texte

Dans une mise à jour de sa documentation officielle, Anthropic explique que tous les modèles publiés après le 2 août 2026 embarquent nativement une technologie capable de marquer les contenus générés par l’IA. La particularité de cette approche réside dans son fonctionnement : le filigrane est intégré directement au texte lui-même et non à un fichier externe.

Selon Anthropic, cette signature numérique accompagne donc naturellement le contenu lorsqu’il est copié, collé ou partagé sur d’autres plateformes. Le watermark pourrait même subsister après certaines modifications du texte, même si l’entreprise n’a pas encore précisé le niveau d’édition nécessaire pour le faire disparaître.

Pour les documents et fichiers générés par Claude, Anthropic adopte par ailleurs la norme ouverte C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), déjà soutenue par plusieurs acteurs majeurs de l’industrie.

Une obligation imposée par l’AI Act européen

Cette évolution s’inscrit dans le cadre du Code de transparence de l’AI Act européen, entré en vigueur le 2 août 2026. Le texte impose aux fournisseurs d’intelligence artificielle de mettre en place des mécanismes permettant d’identifier les contenus créés ou modifiés par une IA afin que d’autres systèmes puissent les reconnaître automatiquement.

L’objectif est de limiter les risques de désinformation, de manipulation et d’usurpation d’identité, tout en facilitant le travail des plateformes, des médias et des outils de vérification.

Anthropic précise que cette technologie sera progressivement étendue à ses anciens modèles afin d’assurer une couverture homogène de son écosystème.

Toute la plateforme Claude est concernée

Le marquage ne sera pas réservé au chatbot grand public. Anthropic indique que cette technologie sera appliquée à l’ensemble de ses services, notamment Claude, l’API Claude Platform, Claude Code, Claude Cowork et Claude Tag.

Autrement dit, peu importe l’interface utilisée, les contenus générés par les nouveaux modèles embarqueront automatiquement cette signature numérique.

Anthropic n’est pas un cas isolé. Face aux nouvelles réglementations européennes et à une pression croissante autour de l’authenticité des contenus, l’ensemble de l’industrie accélère sur les solutions de traçabilité. Ces dernières semaines, plusieurs acteurs ont déjà annoncé des initiatives similaires : Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Black Forest Labs et Synthesia figurent également parmi les entreprises ayant officiellement adhéré au code de transparence européen.

L’objectif est clair : permettre aux plateformes, moteurs de recherche et outils de modération de distinguer automatiquement un contenu créé par une intelligence artificielle d’une production humaine.

La transparence devient un nouvel enjeu stratégique

Pendant plusieurs années, la course à l’IA s’est essentiellement jouée sur les performances des modèles : vitesse, raisonnement, qualité rédactionnelle ou génération d’images. Avec l’entrée en vigueur de l’AI Act, un nouveau critère s’impose progressivement : la capacité à garantir l’origine des contenus générés.

Pour Anthropic, cette évolution dépasse la simple conformité réglementaire. Elle participe à instaurer un climat de confiance autour des outils d’IA générative, à un moment où textes, images, musiques et vidéos synthétiques deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des créations humaines.

Le filigrane numérique pourrait ainsi devenir, dans les prochaines années, un standard aussi incontournable que les mentions de copyright sur les contenus traditionnels.