Google teste une amélioration discrète, mais particulièrement attendue, pour Chrome sur Android. Le navigateur pourrait bientôt cesser d’ouvrir systématiquement certains fichiers téléchargés, comme les PDF, dans son propre lecteur intégré.

À la place, ils seraient directement confiés à l’application définie par défaut sur le smartphone.

Une évolution qui semble mineure sur le papier, mais qui pourrait simplifier le quotidien de millions d’utilisateurs Android.

Chrome veut s’intégrer davantage à l’écosystème Android

La fonctionnalité est actuellement en phase de test dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur. Baptisée “Open downloads in preferred app“, elle est accessible via le menu des fonctionnalités expérimentales ( chrome://flags ).

Son principe est simple : une fois le téléchargement terminé, Android utilise son système d’applications par défaut pour ouvrir automatiquement le fichier concerné.

Concrètement, un document PDF ne s’afficherait plus dans le lecteur intégré de Chrome, mais directement dans l’application choisie par l’utilisateur, qu’il s’agisse de Google Drive, Adobe Acrobat, Microsoft 365 ou tout autre lecteur compatible.

Chrome continuerait d’assurer uniquement le téléchargement, tandis qu’Android reprendrait la main pour gérer l’ouverture du fichier.

Une frustration de longue date enfin corrigée

Jusqu’à présent, Chrome privilégiait souvent son propre affichage des documents, obligeant l’utilisateur à effectuer une étape supplémentaire pour ouvrir le fichier dans son application habituelle. Cette logique pouvait sembler contre-intuitive, notamment pour les professionnels manipulant quotidiennement des PDF, des documents Office ou d’autres fichiers nécessitant des outils spécialisés.

Les premiers tests réalisés sous Chrome Canary montrent que cette nouvelle approche élimine cette friction : le téléchargement reste identique, mais l’ouverture devient transparente et parfaitement intégrée au fonctionnement natif d’Android.

Il s’agit d’une amélioration d’expérience utilisateur plus que d’une nouvelle fonctionnalité spectaculaire, mais c’est précisément ce type d’optimisation qui rend un navigateur plus agréable au quotidien.

Une fonctionnalité encore expérimentale

Pour l’instant, Google ne propose cette option qu’au sein de Chrome Canary. Comme pour toutes les fonctionnalités testées via les flags, aucune garantie n’existe quant à son déploiement final. L’entreprise pourrait encore modifier son fonctionnement, limiter sa compatibilité à certains formats de fichiers, voire abandonner complètement le projet avant son arrivée dans la version stable de Chrome.

Aucun calendrier officiel n’a d’ailleurs été communiqué concernant un éventuel déploiement auprès du grand public.

Google poursuit l’évolution de Chrome sur Android

Cette expérimentation s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rendre Chrome davantage intégré à l’environnement Android. Ces derniers mois, Google multiplie les ajustements autour du navigateur : meilleure intégration des services Gemini, optimisation de l’expérience mobile et nouvelles initiatives destinées à faire de Chrome le navigateur par défaut sur Android.

L’ouverture automatique des fichiers dans les applications préférées de l’utilisateur va dans le même sens. Plutôt que de retenir l’utilisateur à l’intérieur du navigateur, Chrome se rapprocherait du fonctionnement naturel du système d’exploitation.

Si cette évolution atteint la version stable, elle pourrait mettre fin à l’une des petites frustrations les plus persistantes de Chrome sur Android. Une preuve supplémentaire que les améliorations les plus appréciées ne sont pas toujours les plus visibles.