Le compte à rebours semble bel et bien lancé. À un peu plus d’un mois de la rentrée, Apple intensifie les préparatifs de son traditionnel keynote de septembre. Selon une note interne révélée par Bloomberg, l’entreprise a déjà commencé à mobiliser ses équipes de revendeurs, un indice qui confirme que le lancement de la gamme iPhone 18 approche à grands pas.

Toutefois, cette édition pourrait marquer un tournant bien plus important qu’un simple renouvellement annuel.

Entre l’arrivée attendue du premier iPhone pliable et le changement de direction à la tête d’Apple, le rendez-vous s’annonce particulièrement stratégique.

Une keynote attendue dans la première quinzaine de septembre

D’après les informations rapportées par Bloomberg, Apple aurait ouvert une loterie interne destinée aux employés de ses Apple Store souhaitant participer à l’organisation de l’événement. La note précise que la présentation aura lieu durant la première moitié de septembre, sans communiquer de date exacte.

Comme chaque année, le calendrier d’Apple offre toutefois quelques indices. Historiquement, la firme dévoile ses nouveaux iPhone le mardi ou le mercredi de la deuxième semaine de septembre. Cette année, avec le Labor Day américain fixé au lundi 7 septembre, le mercredi 9 septembre apparaît comme le scénario le plus probable.

Si cette date se confirme, les précommandes pourraient ouvrir dans la foulée, avant une commercialisation une dizaine de jours plus tard.

Un événement historique pour Apple

Cette conférence ne devrait pas ressembler aux précédentes. Premier élément majeur : Apple devrait enfin présenter son premier iPhone pliable, qui serait commercialisé sous le nom iPhone Ultra. Attendu depuis plusieurs années, cet appareil représenterait l’entrée officielle de Cupertino sur le marché des smartphones pliants, aujourd’hui dominé par Samsung, Huawei, Honor et d’autres constructeurs chinois.

Autre changement de taille : cette keynote serait la première organisée sous la direction de John Ternus, qui doit officiellement succéder à Tim Cook au poste de directeur général le 1er septembre.

Même si la transition a été préparée de longue date, cette conférence constituera un symbole fort pour Apple, avec une nouvelle génération d’iPhone servant de premier grand lancement de l’ère Ternus.

Les iPhone 18 Pro miseraient sur la gravure en 2 nm

Côté matériel, les rumeurs convergent vers une évolution technique plus que visuelle. Les iPhone 18 Pro devraient être équipés de la nouvelle puce Apple A20, gravée en 2 nm, une première pour la marque. Cette nouvelle génération promettrait une meilleure efficacité énergétique, des performances CPU et GPU en hausse et une autonomie renforcée malgré des batteries de capacité comparable.

Les autres nouveautés évoquées comprennent une Dynamic Island plus discrète, un appareil photo principal doté d’une ouverture variable et une batterie légèrement plus généreuse. Apple miserait ainsi davantage sur les performances et l’efficacité que sur une refonte complète du design.

L’iPhone Ultra, le pari le plus ambitieux d’Apple

La véritable attraction de cette conférence devrait être l’iPhone Ultra. Selon les différentes fuites, Apple adopterait un format pliable plus compact et plus large que celui de ses concurrents. En contrepartie, certains compromis seraient envisagés afin de maîtriser l’épaisseur de l’appareil : absence de Face ID, suppression du téléobjectif dédié et architecture interne entièrement repensée.

Le tarif, lui, s’annonce particulièrement élevé. Les estimations actuelles évoquent un prix de départ pouvant atteindre 2 300 dollars, ce qui en ferait le smartphone le plus onéreux jamais commercialisé par Apple.

Une hausse de prix attendue sur les modèles Pro

L’ensemble de la gamme pourrait également subir les conséquences de la hausse mondiale du coût des composants. Les analystes évoquent désormais un prix de départ d’environ 1 399 dollars pour l’iPhone 18 Pro, soit une augmentation pouvant atteindre 300 dollars par rapport à la génération précédente.

Cette inflation serait principalement liée à la mémoire mobile plus coûteuse, à la gravure en 2 nm et aux nouvelles technologies embarquées. Apple n’a évidemment rien confirmé à ce stade.

Apple mise aussi sur la location

Face à cette montée en gamme tarifaire, Apple explore également de nouvelles approches commerciales. La société a récemment lancé un programme de location permettant d’accéder à ses appareils via un abonnement mensuel plutôt qu’un achat comptant.

Cette stratégie pourrait faciliter l’adoption des futurs iPhone haut de gamme, notamment de l’iPhone Ultra, dont le prix risque de dépasser les standards actuels du marché.

Un keynote qui pourrait ouvrir une nouvelle ère

Au-delà des nouveaux iPhone, cette conférence de septembre pourrait symboliser le début d’un nouveau chapitre pour Apple. Entre l’arrivée d’un directeur général inédit, l’entrée sur le marché des smartphones pliables et la généralisation de la gravure en 2 nm, la firme semble vouloir poser les bases de sa prochaine décennie.

Reste désormais à voir si ces innovations suffiront à convaincre des consommateurs confrontés à une nouvelle flambée des prix, dans un contexte où le renouvellement des smartphones premium ralentit partout dans le monde.