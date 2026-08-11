Pendant plus de vingt ans, la page d’accueil de Google est restée l’un des exemples les plus emblématiques de simplicité sur le Web. Une barre de recherche, deux boutons, et un accès immédiat à l’information. Mais, cette philosophie pourrait être en train d’évoluer. Google expérimente actuellement une nouvelle interface où l’intelligence artificielle occupe désormais le devant de la scène.

Le changement est discret, limité à une poignée d’utilisateurs, mais il en dit long sur la direction que prend le géant de Mountain View.

Une nouvelle interface qui met Gemini au premier plan

Selon plusieurs observations relayées par Search Engine Watch, Google teste une version inédite de sa page d’accueil pour certains visiteurs non connectés à leur compte. Le célèbre bouton « Recherche Google » disparaît au profit de trois nouvelles actions directement orientées vers l’intelligence artificielle :

Créer des images

Interroger un document

Brainstormer des idées

Le bouton « J’ai de la chance » reste présent, tandis que Mode IA demeure intégré à l’intérieur même de la barre de recherche. Cette disposition rapproche fortement l’expérience de recherche traditionnelle de celle proposée par Gemini, signe que Google souhaite progressivement fusionner son moteur historique avec ses outils d’IA générative.

L’IA devient accessible dès la page d’accueil

L’un des éléments les plus surprenants concerne l’accès à certaines fonctionnalités. Les options « Interroger un document » et « Brainstorm » fonctionneraient même sans connexion à un compte Google. Les utilisateurs peuvent ainsi importer un document ou un fichier PDF et poser directement des questions à Gemini, sans passer par l’interface classique du chatbot.

En revanche, la génération d’images reste réservée aux utilisateurs connectés. Ce choix paraît logique : la création d’images mobilise des ressources de calcul importantes et Google préfère vraisemblablement associer cette consommation à un compte authentifié.

Cette segmentation montre également que toutes les fonctionnalités d’IA ne représentent pas le même coût opérationnel.

Une évolution qui dépasse le simple changement d’interface

À première vue, il ne s’agit que d’un test graphique. En réalité, cette expérimentation traduit un changement beaucoup plus profond dans la stratégie de Google. Depuis son lancement en 1998, la page d’accueil du moteur de recherche reposait sur une idée simple : laisser l’utilisateur formuler librement sa requête. Désormais, Google semble vouloir guider cette interaction dès les premiers instants en proposant des usages concrets de l’intelligence artificielle.

La recherche classique n’est plus présentée comme le point de départ unique. Elle devient une possibilité parmi plusieurs expériences assistées par l’IA.

Google prépare l’après moteur de recherche

Cette évolution intervient alors que Google accélère l’intégration de Gemini dans l’ensemble de son écosystème. AI Mode, AI Overviews, recherche multimodale, assistants conversationnels et outils de création de contenu : toutes ces initiatives poursuivent le même objectif. Transformer le moteur de recherche en véritable assistant capable non seulement de trouver une information, mais aussi de la comprendre, la résumer, la créer ou la manipuler.

Le test actuel illustre parfaitement cette ambition.

Au lieu d’attendre une requête, Google suggère désormais directement ce que l’utilisateur pourrait vouloir accomplir grâce à l’IA.

Un simple test… pour le moment

Il convient toutefois de rester prudent. Cette nouvelle interface n’apparaît actuellement que pour une partie des utilisateurs non connectés, et Google n’a communiqué ni sur l’ampleur de l’expérimentation ni sur un éventuel déploiement mondial.

Comme de nombreux tests A/B menés par l’entreprise, cette version pourrait être modifiée, étendue… ou tout simplement abandonnée.

Une transition qui semble désormais inévitable

Même si cette interface ne devient jamais la norme, le message est clair. Google ne considère plus son moteur de recherche comme un simple champ de texte donnant accès au Web. Il cherche désormais à faire de sa page d’accueil une porte d’entrée vers un ensemble de services alimentés par l’intelligence artificielle.

Le bouton « Recherche Google », longtemps symbole de l’Internet moderne, pourrait ainsi perdre son statut central au profit d’une expérience où la conversation, la création et l’assistance prennent progressivement le dessus. Une évolution qui illustre parfaitement la nouvelle bataille des géants de la tech : faire de l’IA non plus une fonctionnalité, mais le point de départ de chaque interaction.