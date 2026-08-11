Sony semble déjà préparer la relève de son smartphone haut de gamme. À peine quelques mois après le lancement du Xperia 1 VIII, plusieurs références inédites viennent d’être repérées dans la base de données IMEI de la GSMA. Un signal qui confirme que le développement du futur Xperia 1 IX est déjà bien engagé en coulisses.

Si ces enregistrements ne révèlent encore aucune fiche technique, ils montrent que Sony entend poursuivre sa stratégie sur le segment premium, malgré un marché du smartphone toujours plus concurrentiel.

Trois variantes du Xperia 1 IX déjà enregistrées

Repérées par le média japonais S-Max, trois nouvelles références ont fait leur apparition au début du mois d’août dans la base IMEI de la GSMA. Elles correspondent à la nomenclature habituelle utilisée par Sony pour sa gamme Xperia 1.

Les modèles identifiés sont :

XQ-HH44 : version destinée au Japon, compatible eSIM uniquement.

XQ-HH54 : modèle prévu pour le marché européen.

XQ-HH74 : version destinée aux autres marchés internationaux, dont la Grande Chine.

Les références internes associées sont PM-1545-BV, PM-1540-BV et PM-1541-BV.

Selon le système de numérotation de Sony, la lettre “H” désigne la génération 2027, tandis que le chiffre “4” confirme la prise en charge de l’eSIM. Certaines sources indiquent également que la variante japonaise serait compatible avec les futures normes de communication satellite définies par le consortium 3GPP, un indice intéressant sur les évolutions attendues de la connectivité mobile.

Un développement plus précoce que les générations précédentes

Le Xperia 1 VIII avait été enregistré dans cette même base en novembre 2025, tandis que le Xperia 1 VII y était apparu en octobre 2024. Voir le Xperia 1 IX référencé dès le mois d’août peut laisser penser que Sony a lancé son développement plus tôt que prévu. Pour autant, il convient de rester prudent : les dépôts réglementaires ne reflètent pas toujours le calendrier commercial réel. Ils peuvent intervenir plusieurs mois avant une annonce officielle pour des raisons liées aux certifications ou à la production.

Cette apparition anticipée confirme néanmoins que Sony poursuit activement le développement de sa prochaine génération de smartphones premium.

Sony reste fidèle à sa stratégie haut de gamme

Contrairement aux grands constructeurs qui multiplient les modèles, Sony conserve une approche beaucoup plus ciblée. La série Xperia 1 continue d’être renouvelée à un rythme annuel en mettant l’accent sur trois domaines qui font son identité : la photographie, la qualité d’affichage et l’expérience audio.

Même si les volumes restent modestes face à Samsung, Apple ou Xiaomi, la marque japonaise semble déterminée à maintenir sa présence sur le segment premium, où elle mise avant tout sur son savoir-faire historique dans l’imagerie et le multimédia.

À ce stade, aucune information crédible n’a encore filtré concernant le processeur, les capteurs photo, la batterie ou l’écran du Xperia 1 IX.

Une hausse de prix déjà envisagée

Le principal élément susceptible d’influencer le futur Xperia 1 IX pourrait finalement être son tarif. L’industrie électronique fait actuellement face à une pénurie persistante de mémoire DRAM, une situation qui entraîne une hausse des coûts de fabrication pour l’ensemble des constructeurs. Sony pourrait donc être contraint d’augmenter le prix de son prochain flagship afin d’absorber cette inflation des composants.

En attendant les premières fuites techniques, ces références IMEI constituent la première preuve tangible que le Xperia 1 IX est bel et bien en préparation. Si Sony respecte son calendrier habituel, davantage d’informations devraient émerger dans les prochains mois, à mesure que le lancement prévu pour 2027 se rapproche.