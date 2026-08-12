Google vient de franchir un cap symbolique dans la bataille de l’intelligence artificielle. Sundar Pichai a annoncé que Gemini dépasse désormais le milliard d’utilisateurs mensuels, faisant du service le quatorzième produit de Google à atteindre cette barre — et, selon le dirigeant, le produit connaissant la croissance la plus rapide de l’histoire du groupe.

Le chiffre impressionne, mais il raconte surtout une histoire plus large : l’avance spectaculaire de ChatGPT s’est nettement réduite, et la bataille des assistants IA devient enfin réellement compétitive.

Gemini atteint le milliard plus vite que n’importe quel autre produit Google

Google avait annoncé 750 millions d’utilisateurs mensuels pour Gemini en février 2026, avant de faire état de 950 millions fin juillet lors de ses résultats financiers. Le milliard aurait été franchi la semaine dernière, avant l’annonce officielle. Cette progression signifie que Gemini a gagné environ 250 millions d’utilisateurs mensuels en six mois, une accélération spectaculaire pour un produit aussi récent.

Google affirme désormais qu’il s’agit de son produit ayant connu la croissance la plus rapide, devant des services historiques comme Maps, Gmail ou YouTube.

ChatGPT reste devant… mais son avance se réduit

OpenAI avait déjà dépassé le milliard d’utilisateurs avant Google. L’entreprise a confirmé début août que plus d’un milliard de personnes utilisent ChatGPT, tandis que des données externes suggèrent que l’application avait atteint ce seuil plusieurs semaines auparavant.

Mais, la comparaison est délicate.

OpenAI communique surtout en utilisateurs actifs hebdomadaires, tandis que Google parle d’utilisateurs actifs mensuels. ChatGPT comptait déjà environ 900 millions d’utilisateurs hebdomadaires en février, avant de franchir le milliard hebdomadaire en juillet.

Autrement dit, ChatGPT reste vraisemblablement la plateforme la plus importante en volume réel d’utilisation.

Mais, la tendance mérite attention : Gemini rattrape rapidement son rival.

Android est l’arme secrète de Google

La véritable force de Google ne réside pas uniquement dans la qualité de ses modèles. Elle se trouve dans sa distribution. Gemini est désormais profondément intégré à Android et préinstallé sur une quantité croissante de smartphones. Cette présence donne à Google un avantage structurel colossal : des centaines de millions d’utilisateurs découvrent l’assistant sans avoir besoin de télécharger une application supplémentaire.

Josh Woodward, responsable de Gemini, indique que l’application compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs actifs sur iOS. Cela suggère que l’immense majorité des utilisateurs restants se trouvent sur Android.

Cette domination de la distribution explique en partie pourquoi OpenAI explore désormais le développement de ses propres appareils : sans système d’exploitation mobile ni écosystème matériel comparable à celui de Google ou Apple, l’entreprise reste dépendante des plateformes de ses concurrents.

La bataille des assistants IA devient beaucoup plus serrée

Pendant plusieurs années, ChatGPT a pratiquement incarné à lui seul l’intelligence artificielle générative auprès du grand public. Cette situation est en train de changer. Google déploie Gemini dans Search, Gmail, Docs, Android et progressivement dans l’ensemble de son écosystème. Anthropic connaît de son côté une forte croissance auprès des développeurs grâce à Claude Code, tandis qu’OpenAI renforce Codex et multiplie les intégrations de ChatGPT.

Dans le même temps, des modèles développés en Chine gagnent rapidement en performances et en popularité.

La compétition ne se joue donc plus seulement sur la qualité d’un chatbot, mais sur la capacité à créer tout un environnement d’outils et d’agents capables de s’insérer dans les usages quotidiens.

Le milliard d’utilisateurs n’est plus la ligne d’arrivée

Le plus intéressant commence maintenant. Google et OpenAI disposent tous deux d’une audience gigantesque. Le véritable défi devient désormais de transformer cette échelle en modèles économiques durables. Cela signifie convaincre davantage d’utilisateurs de payer, développer des offres professionnelles, intégrer les assistants dans les workflows des entreprises et réduire en parallèle le coût colossal de l’inférence.

La prochaine bataille ne consistera donc plus à atteindre le milliard d’utilisateurs. Elle portera sur une question beaucoup plus difficile : que faire de ce milliard d’utilisateurs, et comment gagner de l’argent avec eux sans dégrader l’expérience ?

ChatGPT a longtemps semblé intouchable. Gemini montre désormais que la course est loin d’être terminée.