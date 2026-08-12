Apple n’a toujours pas officiellement présenté ses prochains iPhone, mais iOS 27 commence déjà à les trahir. La cinquième bêta destinée aux développeurs contient plusieurs références internes qui correspondent à l’ensemble de la future feuille de route de la marque, y compris les iPhone 18 Pro, le très attendu iPhone Ultra pliable et la seconde génération de l’iPhone Air.

Ces découvertes ne dévoilent pas les caractéristiques techniques des appareils, mais elles confirment que l’ensemble de la gamme est désormais intégré au développement logiciel d’Apple, à quelques semaines des premières annonces.

Six nouveaux iPhone apparaissent dans le code d’iOS 27

Les références ont été découvertes dans des fichiers liés à la gestion de la batterie et aux nouvelles fonctions Battery Intelligence d’iOS 27. Parmi les modèles actuellement mentionnés figurent six appareils identifiés par leurs noms de code internes :

V62 : iPhone Air 2

V63 : iPhone 18 Pro

V64 : iPhone 18 Pro Max

V67 : iPhone 18

V68 : iPhone Ultra (pliable)

V69 : iPhone 18e

Apple ne fait évidemment jamais apparaître les noms commerciaux dans son code, mais ces identifiants correspondent aux informations déjà évoquées depuis plusieurs mois par différentes fuites et analystes spécialisés.

Toutefois, il s’agit de la première apparition simultanée de l’ensemble de cette future génération directement dans une version d’iOS.

Apple préparerait deux vagues de lancement

Ces références confirment également un changement important dans la stratégie produit d’Apple. Selon les informations disponibles, seuls les modèles premium seraient présentés le mois prochain :

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra pliable

Les modèles plus accessibles arriveraient plusieurs mois plus tard, au printemps prochain :

iPhone 18

iPhone Air 2

iPhone 18e

Si ce calendrier se confirme, ce serait la première fois qu’Apple sépare aussi nettement le lancement de ses iPhone Pro et de ses modèles classiques. Une évolution qui permettrait de concentrer toute l’attention médiatique sur les appareils les plus rentables de la gamme.

L’iPhone Ultra continue de prendre forme

Autre élément intéressant : les références internes d’iOS 27 continuent d’utiliser l’appellation iPhone Ultra pour désigner le premier smartphone pliable de la marque. Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent un appareil destiné à inaugurer une nouvelle catégorie chez Apple, distincte des modèles Pro traditionnels.

Même si le code ne révèle aucun détail technique supplémentaire, cette nouvelle apparition renforce l’idée qu’Apple considère désormais ce modèle comme un produit à part entière dans sa stratégie.

Le logiciel devient aussi important que le matériel

Si ces références attirent naturellement l’attention, elles illustrent surtout une réalité plus large. Apple développe désormais le matériel et le logiciel en parallèle. Le fait que tous ces modèles soient déjà présents dans les fichiers d’iOS 27 montre que les équipes travaillent à l’optimisation des nouvelles fonctions, notamment celles liées à la gestion énergétique et aux capacités d’intelligence artificielle, bien avant la commercialisation des appareils.

Cette approche est d’autant plus stratégique que plusieurs nouveautés majeures d’Apple Intelligence devraient accompagner cette génération d’iPhone.

Les hausses de prix pourraient compliquer les ventes

Toutefois, le matériel ne sera pas le seul sujet lors du lancement. Les différentes fuites convergent également vers une augmentation sensible des tarifs, en particulier pour les modèles Pro. Plusieurs sources évoquent une hausse pouvant atteindre 200 à 300 dollars selon les configurations.

Cette perspective alimente déjà les discussions parmi les utilisateurs, certains envisageant de conserver leur iPhone actuel plus longtemps si les nouveaux prix se confirment.

Apple devra donc convaincre que les nouveautés matérielles et logicielles justifient cet investissement supplémentaire.

Apple pourrait miser davantage sur iOS 27 que sur les iPhone eux-mêmes

Au final, cette découverte dans iOS 27 confirme surtout que la feuille de route matérielle d’Apple est désormais largement finalisée. Mais, le véritable argument commercial pourrait ne pas être le design des nouveaux appareils. Avec l’arrivée progressive d’Apple Intelligence, l’évolution de Siri et de nombreuses fonctions alimentées par l’IA, Apple semble vouloir faire du logiciel le principal moteur de renouvellement de son écosystème.

Les nouveaux iPhone serviront évidemment de vitrine technologique, mais c’est probablement l’expérience offerte par iOS 27 et Apple Intelligence qui déterminera si les utilisateurs accepteront — ou non — les hausses de prix attendues.